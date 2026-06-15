15 Haziran Dünya Kupası maçları: 15 Haziran Pazartesi bugün hangi maçlar var?
15 Haziran Dünya Kupası maçları araştırılıyor. FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının heyecanı hız kesmeden devam ederken, futbolseverleri bugün birbirinden kritik mücadeleler bekliyor. Dev turnuvada üst tura çıkma yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmalar 15 Haziran Pazartesi günü futbol şölenine dönüşecek. Dünya yıldızlarının sahne alacağı maçların başlama saatleri, oynanacak stadyumlar ve canlı yayın bilgileri netleşirken, taraftarlar ekran başında nefeslerini tutacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 15 Haziran bugünkü maçlar listesi...
Futbolun kalbi 2026 Dünya Kupası’nda atmaya devam ediyor. Grup aşamasında dengeleri değiştirebilecek önemli karşılaşmaların oynanacağı 15 Haziran Pazartesi günü, turnuvanın favorileri sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Milyonlarca futbolseverin merakla takip ettiği günün maç programı belli olurken, hangi takımın saat kaçta oynayacağı ve mücadelelerin hangi kanaldan yayınlanacağı da netlik kazandı. Dünya Kupası heyecanını kaçırmak istemeyenler için işte günün kritik karşılaşmaları…
DÜNYA KUPASI 15 HAZİRAN MAÇ TAKVİMİ
Türkiye saati (TSİ) baz alınarak hazırlanan güncel maç programı şu şekildedir:
02.00: Fildişi Sahili 1 – 0 Ekvador (Philadelphia Stadı) – Maç tamamlandı
05.00: İsveç 4 – 1 Tunus (Monterrey Stadı) – Maç tamamlandı
19.00: İspanya – Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)
22.00: Belçika – Mısır (Seattle Stadı)
DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Futbolseverler gün boyunca oynanacak tüm karşılaşmaları şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.