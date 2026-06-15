Futbolun kalbi 2026 Dünya Kupası’nda atmaya devam ediyor. Grup aşamasında dengeleri değiştirebilecek önemli karşılaşmaların oynanacağı 15 Haziran Pazartesi günü, turnuvanın favorileri sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Milyonlarca futbolseverin merakla takip ettiği günün maç programı belli olurken, hangi takımın saat kaçta oynayacağı ve mücadelelerin hangi kanaldan yayınlanacağı da netlik kazandı. Dünya Kupası heyecanını kaçırmak istemeyenler için işte günün kritik karşılaşmaları…