15 TEMMUZ NE ZAMAN? 15 Temmuz 2026 Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken, tatil planı yapacak vatandaşların gündeminde bu yıl hangi güne denk geldiği yer alıyor. Çalışanlar başta olmak üzere birçok kişi, 15 Temmuz 2026'nın resmî tatil kapsamında olup olmadığını ve tatilin kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki, 15 Temmuz 2026 hangi gün, resmî tatil mi ve tatil süresi uzayacak mı? İşte 15 Temmuz'a ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Temmuz ayının ortalarına yaklaşılırken 15 Temmuz’un 2026 yılında haftanın hangi gününe denk geldiği araştırılmaya başlandı. Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında uygulanan resmî tatilin süresi de çalışanların ve seyahat planı yapanların gündeminde yer alıyor. Peki, 15 Temmuz 2026 hangi gün kutlanacak, kamu ve özel sektörde tatil uygulanacak mı? İşte tarih ve tatil süresine ilişkin merak edilen bilgiler...
15 TEMMUZ 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
15 Temmuz bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
2016 yılında TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmî tatil ilan edilmiştir.
Bu kapsamda 15 Temmuz günü kamu kurumları ve banka şubeleri kapalı olurken, hastanelerde yalnızca acil servisler ile nöbetçi birimler hizmet verecek.