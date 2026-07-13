15 TEMMUZ NE ZAMAN? 15 Temmuz 2026 Demokrasi ve Milli Birlik Günü hangi güne denk geliyor?

Temmuz ayının ortalarına yaklaşılırken 15 Temmuz’un 2026 yılında haftanın hangi gününe denk geldiği araştırılmaya başlandı. Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında uygulanan resmî tatilin süresi de çalışanların ve seyahat planı yapanların gündeminde yer alıyor. Peki, 15 Temmuz 2026 hangi gün kutlanacak, kamu ve özel sektörde tatil uygulanacak mı? İşte tarih ve tatil süresine ilişkin merak edilen bilgiler...