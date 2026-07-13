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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

        Lesley Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

        Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, saat 20.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

        Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu, Galatasaray ile transfer görüşmelerini sonlandırmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geliyor.

        Sarı-kırmızılı ekipten yapılan medya bilgilendirmesinde şu sözlere yer verildi:

        "Lesley Ugochukwu’nun TSİ 20.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması beklenmektedir."

        GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

        Galatasaray, Lesley Ugochukwu’nun uçaktan görüntüsünü paylaştı.

        KARİYERİ

        Lesley Ugochukwu, futbola Rennes altyapısında başladı ve 2021’de A takıma yükselerek Ligue 1’de forma giymeye başladı.

        Genç yaşına rağmen fizik gücü, savunma önü sertliği ve merkez orta sahadaki atletik profiliyle dikkat çeken Fransız oyuncu, Rennes formasıyla 60 maça çıktıktan sonra 2023 yazında Chelsea’ye transfer oldu.

        Londra ekibindeki ilk sezonunda 15 maçta süre alan Ugochukwu, 2024-25 sezonunu Premier Lig ekiplerinden Southampton’da kiralık geçirdi; burada 26 lig maçına çıkıp 1 gol ve 1 asist üretti.

        Chelsea kariyerinin ardından Burnley’ye transfer olan 2004 doğumlu orta saha, Fransa’nın alt yaş milli takımlarında da görev aldı.

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