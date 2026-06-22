15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz bankalar kapalı mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl hangi güne denk geliyor? Resmi tatil kapsamı, bankaların çalışma durumu ve tüm detaylar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:53 Güncelleme:
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği ve resmi tatil statüsü merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle kamu kurumları, bankalar ve özel sektörün çalışma durumunu araştırırken “15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar…
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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin yıl dönümü olan bu özel gün, 2017 yılından itibaren resmi tatil kapsamına alınmıştır.
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15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü çarşamba gününe denk geliyor.