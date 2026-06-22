15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz bankalar kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği ve resmi tatil statüsü merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle kamu kurumları, bankalar ve özel sektörün çalışma durumunu araştırırken “15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?” sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar…