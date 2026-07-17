17 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV, ATV, TV8, TRT 1, kanal yayın akışı listesi...
Haftanın son iş gününde, akşam saatlerinde televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizi, sinema filmi ve yarışma programlarının yayın saatleri netleşti. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın akışını araştırmaya başladı. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümleri, dikkat çeken filmler ve eğlenceli yarışma programları, cuma akşamını keyifli geçirmek isteyenler için farklı alternatifler sunuyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV, ATV, TV8, TRT 1, kanal yayın akışı listesi...
Haftanın son iş gününde, akşam saatlerinde televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizi, sinema filmi ve yarışma programlarının yayın saatleri netleşti. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın akışını araştırmaya başladı. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümleri, dikkat çeken filmler ve eğlenceli yarışma programları, cuma akşamını keyifli geçirmek isteyenler için farklı alternatifler sunuyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV, ATV, TV8, TRT 1, kanal yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.15 Kuralsız Sokaklar
23.45 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Olmaz Oluversin Gari
22.30 Tolgshow Filtresiz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.00 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Salako
22.00 Doğanın Kanunu
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Masterchef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 Masterchef Türkiye
20.00 Masterchef Türkiye
00.15 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.10 Hangimiz Sevmedik
10.00 Kasaba Doktoru
13.35 Seksenler
14.15 Yürek Çıkmazı
17.30 Lingo Türkiye
18.45 Sessiz Şahitler
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Asırlık Gece | Tekrar
22.30 İki Destan Bir Vatan | Türk Sineması
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Haber
20.00 Yaz Bir Şarkı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 Gün Ortası
14:00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Buz Devri: Dinazorların Şafağı
21.50 Hızlı ve Öfkeli 7