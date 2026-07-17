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        Haberler Bilgi Gündem 17 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV, ATV, TV8, TRT 1, kanal yayın akışı listesi...

        17 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV, ATV, TV8, TRT 1, kanal yayın akışı listesi...

        Haftanın son iş gününde, akşam saatlerinde televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizi, sinema filmi ve yarışma programlarının yayın saatleri netleşti. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın akışını araştırmaya başladı. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümleri, dikkat çeken filmler ve eğlenceli yarışma programları, cuma akşamını keyifli geçirmek isteyenler için farklı alternatifler sunuyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV, ATV, TV8, TRT 1, kanal yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Haftanın son iş gününde, akşam saatlerinde televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizi, sinema filmi ve yarışma programlarının yayın saatleri netleşti. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın akışını araştırmaya başladı. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümleri, dikkat çeken filmler ve eğlenceli yarışma programları, cuma akşamını keyifli geçirmek isteyenler için farklı alternatifler sunuyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV, ATV, TV8, TRT 1, kanal yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Ortası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Uzak Şehir

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Kuralsız Sokaklar

        22.15 Kuralsız Sokaklar

        23.45 Daha 17

        3

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Şahane Hayatım

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Olmaz Oluversin Gari

        22.30 Tolgshow Filtresiz

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        09.00 Sevdiğim Sensin

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 Güzel Köylü

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Salako

        22.00 Doğanın Kanunu

        5

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Masterchef Türkiye

        10.00 Gazete Magazin

        14.00 Masterchef Türkiye

        20.00 Masterchef Türkiye

        00.15 Gazete Magazin

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.10 Hangimiz Sevmedik

        10.00 Kasaba Doktoru

        13.35 Seksenler

        14.15 Yürek Çıkmazı

        17.30 Lingo Türkiye

        18.45 Sessiz Şahitler

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Asırlık Gece | Tekrar

        22.30 İki Destan Bir Vatan | Türk Sineması

        7

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        09.00 Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Haber

        20.00 Yaz Bir Şarkı

        8

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13.00 Gün Ortası

        14:00 A.B.İ

        16.30 Var Mısın Yok Musun

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Buz Devri: Dinazorların Şafağı

        21.50 Hızlı ve Öfkeli 7

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