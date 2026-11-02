2 KASIM MAÇ PROGRAMI 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları ve yayın kanalları!

"Trabzonspor'a gelince ekonomiyi hatırlıyorsunuz" Cem Dizdar'dan üç büyük taraftara yanıt

Mısırlı gazeteci İsmail Mahmut'un "Salah haklıymış, Trabzon'u seçmesi tesadüfi değil" yazısı stüdyoda değerlendiriliyor: Trabzon'daki Salah etkisi, markaların ve forma reklamlarının görünürlüğü, tutku ile maliyet dengesi, Salah'ın kaç yıl oynayabileceği sorusu, transfer politikalarının oyun gelişimi... Daha Fazla Göster Mısırlı gazeteci İsmail Mahmut'un "Salah haklıymış, Trabzon'u seçmesi tesadüfi değil" yazısı stüdyoda değerlendiriliyor: Trabzon'daki Salah etkisi, markaların ve forma reklamlarının görünürlüğü, tutku ile maliyet dengesi, Salah'ın kaç yıl oynayabileceği sorusu, transfer politikalarının oyun gelişimini geriye atması ve üç büyük kulüp taraftarlarının Trabzonspor transferlerine bakışı tartışılıyor. Daha Az Göster