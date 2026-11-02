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        Haberler Bilgi 2 KASIM MAÇ PROGRAMI 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları ve yayın kanalları!

        2 KASIM MAÇ PROGRAMI 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları ve yayın kanalları!

        2 Kasım 2026 Pazartesi günü futbol heyecanı Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Avrupa'nın önemli liglerinde devam ediyor. Gençlerbirliği-Alanyaspor, Kayserispor-Muğlaspor, Newcastle United-Everton ve Atalanta-Parma karşılaşmaları günün öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2 Kasım 2026 maç programı ile mücadelelerin başlama saatleri ve yayın kanalları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        1

        Haftanın ilk gününde oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?’’ sorularına yanıt aranıyor. 2 Kasım 2026 maç programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Portekiz Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün maçlarını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaların başlama saatlerini ve yayıncı kuruluşlarını merak ediyor. Peki, bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri...

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 2 KASIM 2026 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

        2 Kasım Pazartesi günü Türkiye ve Avrupa liglerinde oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. Süper Lig'de Gençlerbirliği-Alanyaspor mücadelesi öne çıkarken Avrupa'da Newcastle United-Everton ve Atalanta-Parma maçları futbolseverleri ekran başına taşıyacak.

        3

        TRENDYOL SÜPER LİG

        20.00 Gençlerbirliği – Alanyaspor (beIN SPORTS 1)

        4

        TRENDYOL 1. LİG

        20.00 Kayserispor – Muğlaspor (TRT Spor)

        5

        İNGİLTERE PREMIER LİG

        23.00 Newcastle United – Everton (beIN SPORTS)

        6

        İTALYA SERIE A

        20.30 Sassuolo – Fiorentina (S Sport)

        22.45 Atalanta – Parma (S Sport)

        7

        İSPANYA LA LIGA

        23.00 Deportivo La Coruña – Osasuna (Disney+ Premium)

        8

        FRANSA LIGUE 1

        22.45 Lorient – Brest (beIN SPORTS)

        9

        PORTEKİZ LİGİ

        23.15 Benfica – Alverca (S Sport)

        23.15 Gil Vicente - Vitória Guimarães (S Sport)

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