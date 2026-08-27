20 yıl sonra çöp oluyordu: Rüzgar türbini kanatlarına şaşırtan çözüm...

TÜRBİNİN ÇOĞU GERİ DÖNÜŞÜYOR, TAKILAN TEK PARÇA KANAT

Bir rüzgâr türbininin kütlesinin yaklaşık yüzde 90'ı için gidecek bir yer zaten var. Çelik kuleler hurdaya gidiyor, bakırın hazır bir alıcısı var. Beton temeller de kırılıp dolgu malzemesine dönüşüyor. Geriye bir tek kanat kalıyor.

Sorun kanadın neyden yapıldığında. Kanat, sertleşmiş reçineye kilitlenmiş cam elyafından oluşuyor ve bu bileşim iki sanayinin tam ortasındaki boşluğa düşüyor. Metal hurdacısının işine yaramıyor. Plastik işleyicileri de bu işi yapamıyor, çünkü kanattaki reçine ısıtılınca yumuşayan türden değil. Bir kez sertleştikten sonra yeniden işlenemiyor.