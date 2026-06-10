2026 ADLİ TATİL TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülecek? Mahkemeler açık olacak mı?

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

Adli tatilde görülen dava ve işler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre şu şekilde maddeler halinde düzenlenir:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri, deniz raporları ve dispeççi atanmasına ilişkin başvurular ile bunlara yapılacak itirazlar

b) Nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayetle ilgili dava ve işler

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin dava ve işlemler

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi davaları

d) Ticari defter kaybı nedeniyle kayıp belgesi verilmesi ve kıymetli evrak iptali davaları

e) İflas, konkordato ve sermaye şirketleri ile kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin dava ve işler

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler

g) Tahkim hükümlerine göre mahkemenin görev alanına giren dava ve işler

ğ) Çekişmesiz yargı işleri

h) Kanunen ivedi sayılan veya mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler

(2) Tarafların anlaşması halinde veya hazır olan tarafın talebi üzerine bu işler adli tatil sonrasına bırakılabilir.

(3) Adli tatilde bu kapsam dışındaki dosyalara ilişkin dilekçeler alınır; karşı dava, istinaf ve temyiz başvuruları kabul edilir. Tebligatlar yapılır, dosyalar üst mahkemelere gönderilir ve işlemden kaldırılan davalar yenilenebilir.

(4) Bu hükümler bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay incelemeleri için de geçerlidir.

(5) Adli tatile tabi davalarda sürelerin son günü tatil dönemine denk gelirse, süreler adli tatilin bitiminden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.