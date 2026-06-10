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        Haberler Bilgi Gündem 2026 ADLİ TATİL TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülecek? Mahkemeler açık olacak mı?

        2026 ADLİ TATİL TAKVİMİ: Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde hangi davalar görülecek? Mahkemeler açık olacak mı?

        2026 adli tatil takvimi netleşirken, mahkemelerin hangi tarihler arasında ara vereceği ve hangi dava türlerinin bu süreçte devam edeceği merak konusu oldu. Peki adli tatil boyunca duruşmalar tamamen duracak mı, yoksa bazı kritik dosyalar görülmeye devam mı edecek? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Adli tatil yaklaşıyor, yargı sürecinde önemli bir dönem başlıyor. 2026 yılında mahkemelerin kapanma ve yeniden açılma tarihleri, tatilde görülecek dava türleri ve acil yargı işlemlerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adliyelerde süreç nasıl işleyecek?

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        2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açıkça belirtilen takvime göre adli tatil her yıl sabit tarihler arasında uygulanmaktadır. 2026 yılında yargı organlarında tatil süreci 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 43 gün sürecek olan bu ara, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Adli tatilin tamamlanmasının ardından ise yeni adli yıl, 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla resmen başlayacak.

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        ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

        Adli tatilde görülen dava ve işler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre şu şekilde maddeler halinde düzenlenir:

        a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri, deniz raporları ve dispeççi atanmasına ilişkin başvurular ile bunlara yapılacak itirazlar

        b) Nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayetle ilgili dava ve işler

        c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin dava ve işlemler

        ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi davaları

        d) Ticari defter kaybı nedeniyle kayıp belgesi verilmesi ve kıymetli evrak iptali davaları

        e) İflas, konkordato ve sermaye şirketleri ile kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin dava ve işler

        f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler

        g) Tahkim hükümlerine göre mahkemenin görev alanına giren dava ve işler

        ğ) Çekişmesiz yargı işleri

        h) Kanunen ivedi sayılan veya mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler

        (2) Tarafların anlaşması halinde veya hazır olan tarafın talebi üzerine bu işler adli tatil sonrasına bırakılabilir.

        (3) Adli tatilde bu kapsam dışındaki dosyalara ilişkin dilekçeler alınır; karşı dava, istinaf ve temyiz başvuruları kabul edilir. Tebligatlar yapılır, dosyalar üst mahkemelere gönderilir ve işlemden kaldırılan davalar yenilenebilir.

        (4) Bu hükümler bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay incelemeleri için de geçerlidir.

        (5) Adli tatile tabi davalarda sürelerin son günü tatil dönemine denk gelirse, süreler adli tatilin bitiminden itibaren 1 hafta uzamış sayılır.

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