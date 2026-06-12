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        Haberler Bilgi Gündem 2026 ALES BAŞVURUSU SON GÜN: 2026 ALES ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? 2026 ALES başvurularında son gün ne zaman?

        2026 ALES BAŞVURUSU SON GÜN: 2026 ALES ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? 2026 ALES başvurularında son gün ne zaman?

        2026 ALES başvurularında kritik tarih yaklaşıyor. Adaylar "ALES ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar ve son gün hangi tarihe denk geliyor?" sorularına yanıt ararken ÖSYM takvimi tüm detayları ortaya koydu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        1

        Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın gündeminde 2026 ALES var. Başvuru süreci, sınav tarihi ve ücret detayları netleşirken, son başvuru günü için geri sayım başladı.

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        2026 ALES SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        ALES/2 başvuruları 10 Haziran itibarıyla alınmaya başladı. Adayların yoğun ilgi gösterdiği başvuru süreci devam ederken, işlemler için son tarih 18 Haziran olarak açıklandı.

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        2026 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        ALES 2 başvuruları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor.

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        2026 ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES/2 başvuru ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Adayların başvuru işlemlerini tamamlayabilmeleri için bu ücreti ÖSYM’nin duyurduğu yöntemlerle yatırmaları gerekiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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