2026 ALES BAŞVURUSU SON GÜN: 2026 ALES ne zaman? ALES başvuru ücreti ne kadar? 2026 ALES başvurularında son gün ne zaman?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere ilişkin Türkgün Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Sayın Özel, hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp, yaşananları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol, doğru yol ... Daha Fazla Göster

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere ilişkin Türkgün Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Sayın Özel, hukuki bir meseleyi siyasi bir mesele şeklinde tartışıp, yaşananları araçsallaştırarak kendi lehine menfaat sağlama amacı gütse de bu yol, doğru yol değildir" dedi Daha Az Göster