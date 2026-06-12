2026 BABALAR GÜNÜ TARİHİ: Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? 2026 Babalar Günü hangi pazar kutlanacak?
2026 Babalar Günü tarihi yaklaşırken "Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusu yeniden gündemde. Haziran ayının en özel günlerinden biri olan Babalar Günü'nün 2026 yılında hangi pazar kutlanacağı ve bu anlamlı günün kökeni merak ediliyor. İşte tarih ve tüm detaylar…
Babalar Günü 2026 için geri sayım başladı. Her yıl haziran ayında kutlanan bu özel günün bu yıl hangi tarihe denk geldiği ve ilk kez ne zaman kutlanmaya başlandığı araştırılıyor. 2026 Babalar Günü’nün hangi pazar gününe denk geldiği ise özellikle çocuklar ve aileler tarafından merak konusu oldu…
2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Babalar Günü takvimin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bu özel günün bu hafta sonuna denk gelip gelmediğini araştırıyor. 2026 yılında Babalar Günü, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Babalar Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanmaktadır. Bu özel günün ortaya çıkmasında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının önemli bir rolü olmuştur. Anneler Günü gibi babaların da onurlandırılması gerektiğini savunan Dodd, İç Savaş gazisi olan ve kendisini ile beş kardeşini tek başına büyüten babası için özel bir gün belirlenmesini talep etmiştir.
İlk olarak babasının doğum günü olan 5 Haziran önerilmiş olsa da hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk Babalar Günü kutlaması 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’da gerçekleştirilmiştir. Günün resmiyet kazanması ise 1966 yılında ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’ın haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak ilan etmesiyle olmuştur. Daha sonra 1972 yılında Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla bu özel gün yasal olarak kalıcı hale getirilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.