2026 BABALAR GÜNÜ TARİHİ: Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı? 2026 Babalar Günü hangi pazar kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanmaktadır. Bu özel günün ortaya çıkmasında Sonora Smart Dodd adlı bir kadının önemli bir rolü olmuştur. Anneler Günü gibi babaların da onurlandırılması gerektiğini savunan Dodd, İç Savaş gazisi olan ve kendisini ile beş kardeşini tek başına büyüten babası için özel bir gün belirlenmesini talep etmiştir.

İlk olarak babasının doğum günü olan 5 Haziran önerilmiş olsa da hazırlıkların yetişmemesi nedeniyle ilk Babalar Günü kutlaması 19 Haziran 1910 tarihinde Washington’da gerçekleştirilmiştir. Günün resmiyet kazanması ise 1966 yılında ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’ın haziran ayının üçüncü pazarını Babalar Günü olarak ilan etmesiyle olmuştur. Daha sonra 1972 yılında Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla bu özel gün yasal olarak kalıcı hale getirilmiş ve zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.