2026 DİYANET KURAN KURSU | Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? Yaz Kuran kursları kayıtları ne zaman başlıyor?
Diyanet Kur'an kursları ne zaman başlıyor? Yaz Kur'an kursları kayıtları ne zaman başlıyor sorusu, yaz dönemine yaklaşılmasıyla birlikte aileler ve öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Her yıl büyük ilgi gören kurslar için geri sayım başlarken, başvuru süreci ve eğitim takvimine dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Diyanet Kur'an kursları ne zaman başlıyor? Yaz Kuran kursları kayıtları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? Yaz Kur’an kursları kayıtları ne zaman başlıyor sorusu, yaz dönemine yaklaşılmasıyla birlikte aileler ve öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Her yıl büyük ilgi gören kurslar için geri sayım başlarken, başvuru süreci ve eğitim takvimine dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? Yaz Kuran kursları kayıtları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
DİYANET KUR'AN KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 yılı Yaz Kur’an kursları, 6 Temmuz Pazartesi günü başlayarak eğitim sürecine start verecek. Yaklaşık altı hafta sürecek olan kurs programı, 14 Ağustos 2026 Cuma günü tamamlanarak sona erecek.
YAZ KURAN KURSLARI KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı yaz Kur’an kursları için kayıt süreci 22 Haziran itibarıyla başladı. Yoğun ilgi gören kurslara başvurular, 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününe kadar devam edecek.
Belirlenen takvim doğrultusunda kurslar başladıktan sonra da kayıt imkânı bir süre daha açık tutulacak. Bu sayede farklı tarihlerde başvuru yapmak isteyen öğrenciler de programa dahil olabilecek. Veliler ve kursiyerler, başvuru işlemlerini il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ya da ilgili kurs merkezlerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.