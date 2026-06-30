2026 DİYANET KURAN KURSU | Diyanet Kur’an kursları ne zaman başlıyor? Yaz Kuran kursları kayıtları ne zaman başlıyor?

YAZ KURAN KURSLARI KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı yaz Kur’an kursları için kayıt süreci 22 Haziran itibarıyla başladı. Yoğun ilgi gören kurslara başvurular, 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Belirlenen takvim doğrultusunda kurslar başladıktan sonra da kayıt imkânı bir süre daha açık tutulacak. Bu sayede farklı tarihlerde başvuru yapmak isteyen öğrenciler de programa dahil olabilecek. Veliler ve kursiyerler, başvuru işlemlerini il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla ya da ilgili kurs merkezlerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.