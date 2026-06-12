Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Kanada - Bosna Hersek Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Dünya Kupası heyecanı 2. gününde devam ediyor. Ev sahibi ülkelerden Kanada, turnuvadaki ilk maçına Bosna-Hersek karşısında çıkıyor. Peki Kanada – Bosna-Hersek Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan ikinci gününde de tüm hızıyla sürüyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden Kanada, ilk sınavını Bosna-Hersek karşısında verecek. Peki Kanada – Bosna-Hersek maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maça dair tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        KANADA - BOSNA HERSEK DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Kanada ile Bosna-Hersek, 12 Haziran Cuma günü saat 22.00’de Toronto Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        3
        ÖNERİLEN VİDEO

        Teoman, yere uzanıp şarkı söyledi

        Teoman, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi. Şarkıcının konser sırasında yere uzanarak şarkı söylediği anlar, sosyal medyada dikkat çekti  

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Masa yine devriliyor mu? Trump'tan sert açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Kadın hakimi vuran savcıya 15 yıl hapis
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Haziran 2026 haberleri
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        CHP'ye tepki: 'Siyasi yalan' olarak tescillendi
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası