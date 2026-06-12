2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan ikinci gününde de tüm hızıyla sürüyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden Kanada, ilk sınavını Bosna-Hersek karşısında verecek. Peki Kanada – Bosna-Hersek maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maça dair tüm ayrıntılar haberimizde.