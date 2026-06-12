2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI: Kanada - Bosna Hersek Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta? Kanada - Bosna Hersek Dünya Kupası maçı hangi kanalda?
Dünya Kupası heyecanı 2. gününde devam ediyor. Ev sahibi ülkelerden Kanada, turnuvadaki ilk maçına Bosna-Hersek karşısında çıkıyor. Peki Kanada – Bosna-Hersek Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
Giriş: 12 Haziran 2026 - 13:18 Güncelleme:
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan ikinci gününde de tüm hızıyla sürüyor. Turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden Kanada, ilk sınavını Bosna-Hersek karşısında verecek. Peki Kanada – Bosna-Hersek maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maça dair tüm ayrıntılar haberimizde.
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KANADA - BOSNA HERSEK DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Kanada ile Bosna-Hersek, 12 Haziran Cuma günü saat 22.00’de Toronto Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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