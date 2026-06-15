2026 Dünya Kupası puan durumu ve maç sonuçları: Türkiye gruptan nasıl çıkar?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü puan tablolarına çevrildi. Turnuvanın ilk maçlarının tamamlanmasıyla birlikte gruplardaki dengeler şekillenmeye başladı. A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı Grup D'de alınan sonuçlar, ikinci hafta öncesi hesapları da beraberinde getirdi. Türkiye'nin üst tura çıkma ihtimali ve kalan maçlardaki senaryolar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dünya Kupası'nda gruptan çıkabilmek için takımların puan durumu kadar averaj hesapları da büyük önem taşıyor. İlk iki sırayı alan ekiplerin doğrudan son 32 turuna yükseleceği organizasyonda rekabet giderek artıyor. Peki 2026 Dünya Kupası puan durumu nasıl, Türkiye gruptan nasıl çıkar ve son maçlarda hangi sonuçlar gerekiyor? İşte 2026 Dünya Kupası puan durumu ve maç sonuçları...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk karşılaşmaları tamamlanırken puan tabloları da şekillenmeye başladı. A Milli Takım, grup aşamasındaki ilk maçında istediği sonucu alamadı. Kalan maçlar öncesinde Türkiye'nin tur şansı sürerken futbolseverler olası senaryoları araştırıyor. Grup liderliği ve üst tur mücadelesi birçok grupta büyük çekişmeye sahne oluyor. İşte FIFA Dünya Kupası güncel puan durumu ve Türkiye'nin tur ihtimaliyle ilgili detaylar.
2026 DÜNYA KUPASI GÜNCEL PUAN DURUMU NASIL?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk hafta maçlarının ardından bazı gruplarda önemli sonuçlar alındı. Grup A'da Meksika ve Güney Kore galibiyetle başladı. Grup B'de Kanada-Bosna Hersek ve Katar-İsviçre mücadeleleri beraberlikle sonuçlandı. Grup C'de İskoçya galibiyet alırken Brezilya ile Fas yenişemedi. Grup D'de ise ABD, Paraguay karşısında farklı kazanırken Avustralya da Türkiye'yi mağlup etti.
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkabilmesi için kalan iki maçta alacağı sonuçlar kritik önem taşıyor. Türkiye'nin grup aşamasında Paraguay ve ABD ile oynayacağı karşılaşmalardan puan çıkarması gerekiyor. Özellikle Paraguay karşısında alınacak galibiyet, üst tur umutlarını önemli ölçüde artırabilir. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali puan eşitliği durumunda averaja ve diğer maçların sonuçlarına da bağlı olacak. Grup D'de ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan son 32 turuna yükselecek.
TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI HANGİLERİ?
A Milli Takım, grup aşamasındaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip daha sonra grubun güçlü takımlarından ABD ile mücadele edecek. Bu iki karşılaşmadan alınacak puanlar, Türkiye'nin Dünya Kupası serüvenini belirleyecek. Teknik heyetin hedefi, en az bir galibiyet alarak son maça avantajlı çıkmak olacak. Futbolseverler ise kritik mücadeleleri büyük heyecanla bekliyor.
DÜNYA KUPASI'NDA İLK HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Turnuvanın ilk haftasında oynanan karşılaşmalarda futbolseverler birbirinden çekişmeli mücadelelere tanıklık etti. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederken Güney Kore de Çekya'yı 2-1 yendi. Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kalırken ABD, Paraguay karşısında 4-1'lik galibiyet elde etti. Brezilya ile Fas 1-1 berabere kalırken İskoçya, Haiti'yi 1-0 mağlup etti. Avustralya'nın Türkiye karşısında aldığı galibiyet ise Grup D'deki dengeleri değiştirdi.
2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU