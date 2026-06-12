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        Haberler Bilgi Gündem 2026 HİCRİ YILBAŞI: Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Hici Yılbaşı takvimi

        2026 HİCRİ YILBAŞI: Hicri Yılbaşı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Hici Yılbaşı takvimi

        2026 Hicri Yılbaşı için geri sayım başladı! İslam dünyasında büyük öneme sahip bu özel günün hangi tarihe ve güne denk geldiği merak ediliyor. İşte 2026 Hicri yılbaşı takvimi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Milyonlarca kişi “Hicri Yılbaşı ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. 2026 yılında Muharrem ayının başlangıcı hangi güne denk geliyor? Hicri yılbaşı tarihi ve takvim bilgileri haberimizde!

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        2026 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026 yılında Hicri Yılbaşı, 16 Haziran Salı gününe denk geliyor. Muharrem ayının ilk günü olarak kabul edilen bu tarih, İslam âleminde yeni bir hicri yılın başlangıcını simgeliyor. Manevi açıdan büyük önem taşıyan Hicri Yılbaşı, ibadet, dua ve tefekkürle karşılanırken, aynı zamanda Müslümanlar için yeni bir başlangıç ve yenilenme fırsatı olarak görülüyor.

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