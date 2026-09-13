2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik'te kaç soru var, sınav kaç dakika?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek. 13 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinden sorumlu olacak. Sınava girecek adaylar bir yandan sınav saatini araştırırken bir yandan da toplam soru sayısı ve sınav süresine ilişkin bilgileri gündemine aldı. Peki, 2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum kaç soru ve kaç dakika? İşte, İşletme, Muhasebe, İstatistik soru sayısı ve sınav süresi…