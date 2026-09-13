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        Haberler Bilgi 2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik'te kaç soru var, sınav kaç dakika?

        2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşletme, Muhasebe, İstatistik'te kaç soru var, sınav kaç dakika?

        2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında üçüncü ve son oturum için geri sayım sona erdi. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin uygulanacağı sınavın başlama ve bitiş saati ile adaylara yöneltilecek soru sayısı belli oldu. İşte 13 Eylül 2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturumunun saat bilgileri detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 09:31 Güncelleme:
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek. 13 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinden sorumlu olacak. Sınava girecek adaylar bir yandan sınav saatini araştırırken bir yandan da toplam soru sayısı ve sınav süresine ilişkin bilgileri gündemine aldı. Peki, 2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturum kaç soru ve kaç dakika? İşte, İşletme, Muhasebe, İstatistik soru sayısı ve sınav süresi…

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        KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

        2026 KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu 10.15'te başlayacak. Sınav binasına giriş işlemleri ise 10.00'da sona erecek. Bu nedenle adayların sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için giriş saatini dikkate alması gerekiyor.

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        KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM SAAT KAÇTA BİTİYOR?

        İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin yer aldığı üçüncü oturum için adaylara 160 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav 12.55'te tamamlanacak.

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        2026 KPSS İŞLETME, MUHASEBE VE İSTATİSTİK KAÇ SORU?

        KPSS Alan Bilgisi 3. oturumunda adaylara üç farklı test uygulanacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerinin her birinde 40 soru bulunacak. Böylece adaylar toplam 120 soruyu yanıtlayacak.

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        * İşletme: 40 soru

        * Muhasebe: 40 soru

        * İstatistik: 40 soru

        * Toplam: 120 soru

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        KPSS SINAVI KAÇ DAKİKA?

        2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında 120 sorunun tamamı için adaylara 160 dakika süre tanınacak.

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        #KPSS
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