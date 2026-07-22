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        Haberler Bilgi Gündem 2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN? 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN? 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Kamu personeli olma hayali kuran binlerce adayın gündeminde yer alan KPSS ön lisans süreci için geri sayım sürerken, başvuru ve sınav takvimine ilişkin araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte adaylar, başvuru dönemini kaçırmamak ve hazırlık sürecini doğru planlamak adına detayları yakından takip ediyor. Özellikle yaz aylarına denk gelen başvuru süreci, adayların yoğun ilgisini çekerken, sınav tarihi ve sonuç açıklama sürecine dair gelişmeler de merakla bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        1

        Kamu personeli olma hayali kuran binlerce adayın gündeminde yer alan KPSS ön lisans süreci için geri sayım sürerken, başvuru ve sınav takvimine ilişkin araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte adaylar, başvuru dönemini kaçırmamak ve hazırlık sürecini doğru planlamak adına detayları yakından takip ediyor. Özellikle yaz aylarına denk gelen başvuru süreci, adayların yoğun ilgisini çekerken, sınav tarihi ve sonuç açıklama sürecine dair gelişmeler de merakla bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        Her iki yılda bir yapılan KPSS Ön Lisans sınavı, 2026 yılında 4 Ekim Pazar günü uygulanacak. Adaylar, bu oturumda elde edecekleri puanlarla kamu kurumlarında ön lisans düzeyindeki kadrolar için tercih yapma hakkı elde edecek.

        3

        2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı sınav takvimine göre, 2026 KPSS Ön Lisans başvuru süreci 29 Temmuz’da başlayacak ve adaylar işlemlerini 10 Ağustos’a kadar tamamlayabilecek. Bu tarih aralığını kaçıranlar için ise 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde geç başvuru imkânı tanınacak. Adayların, başvurularını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden eksiksiz şekilde yapmaları ve sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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