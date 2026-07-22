2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN? 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Kamu personeli olma hayali kuran binlerce adayın gündeminde yer alan KPSS ön lisans süreci için geri sayım sürerken, başvuru ve sınav takvimine ilişkin araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte adaylar, başvuru dönemini kaçırmamak ve hazırlık sürecini doğru planlamak adına detayları yakından takip ediyor. Özellikle yaz aylarına denk gelen başvuru süreci, adayların yoğun ilgisini çekerken, sınav tarihi ve sonuç açıklama sürecine dair gelişmeler de merakla bekleniyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? 2026 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.