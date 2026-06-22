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        Haberler Bilgi Gündem 2026 Öğretmen İl İçi ve İl Dışı Atama Takvimi || Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları ne zaman başlıyor? MEB öğretmen atama açıklaması

        2026 Öğretmen İl İçi ve İl Dışı Atama Takvimi || Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları ne zaman başlıyor? MEB atama açıklaması

        2026 öğretmen atama takvimi için geri sayım sürüyor. İl içi–il dışı yer değiştirme ve mazerete bağlı başvuruların ne zaman başlayacağı sorusu gündemdeki yerini korurken, MEB'in açıklayacağı tarihler büyük önem taşıyor. Peki, Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        1

        2026 öğretmen atama takvimi için geri sayım devam ediyor. İl içi ve il dışı yer değiştirme ile mazerete bağlı atama süreçlerinin başvuru tarihleri öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklayacağı takvim, yer değiştirme sürecinin seyrini belirleyecek. Peki, mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ

        Ön Başvuru ve Belge Onay Süreci (13 - 24 Temmuz 2026)

        Sürecin ilk aşamasında öğretmenler; sağlık, aile birliği, can güvenliği veya engellilik gibi mazeretlerini belgeleyen resmi evrakları sisteme yükleyecek. Ardından okul yönetimleri ile ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri, başvuruları inceleyerek şartlara uygun olan adayların ön başvurularını onaylayacak.

        Okul ve Kurum Tercihleri (27 - 29 Temmuz 2026)

        Ön başvurusu kabul edilen öğretmenler için tercih ekranı açılacak. İl içi ilçe grupları arasında yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler, bu üç günlük süreçte boş kontenjanlar ve norm kadro durumlarını dikkate alarak elektronik ortamda okul tercihlerini sisteme iletecek.

        3

        ATAMA TARİHİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Atama Tarihi: 30 Temmuz 2026

        Süreç kapsamında tercihlerini tamamlayan öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı üstünlüğü, tercih sıralaması ve eğitim kurumlarındaki boş kontenjanlar dikkate alınarak merkezi sistem üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından sonuçların aynı gün Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

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