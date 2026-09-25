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        Haberler Bilgi 24 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Muhtemel Aşk, Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Halef… Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

        24 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Muhtemel Aşk, Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Halef… Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

        24 Eylül 2026 Perşembe reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Muhtemel Aşk, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, Star TV'de Sevdiğim Sensin ve NOW TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin yeni bölümleri ekranlara geldi. Kanal D'de Beyaz'la Joker programı ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması da yeni bölümkeriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Total, AB ve ABC1'de hangi yapım zirvede? İşte 24 Eylül 2026 reyting sonuçları sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 08:57 Güncelleme:
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        1

        24 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi ve yarışma programları arasında reyting rekabeti yaşandı. Özellikle yeni sezonuyla ekranlara dönen Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin dizileri ile yeni sezon dizisi Güneşin Doğduğu Yer’in izlenme oranları merak konusu oldu. Gecenin reyting sıralamasında hangi yapımın birinci olduğu araştırılırken gözler Total, AB ve ABC1 sonuçlarına çevrildi. Peki, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Eylül 2026 reyting sonuçları…

        2

        24 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        24 Eylül 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralama, 25 Eylül Cuma günü saat 10.00 civarında belli olacak.

        3

        24 EYLÜL 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Total grubunda hangi yapımın zirvede yer aldığı, güncel reyting verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

        4

        24 EYLÜL 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        AB grubunda hangi yapımın zirvede yer aldığı, güncel reyting verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

        5

        24 EYLÜL 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        ABC1 grubunda hangi yapımın zirvede yer aldığı, güncel reyting verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

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        #24 eylül 2026 reyting sonuçları
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