24 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Muhtemel Aşk, Güneşin Doğduğu Yer, Sevdiğim Sensin, Halef… Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

24 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında dizi ve yarışma programları arasında reyting rekabeti yaşandı. Özellikle yeni sezonuyla ekranlara dönen Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı ve Sevdiğim Sensin dizileri ile yeni sezon dizisi Güneşin Doğduğu Yer’in izlenme oranları merak konusu oldu. Gecenin reyting sıralamasında hangi yapımın birinci olduğu araştırılırken gözler Total, AB ve ABC1 sonuçlarına çevrildi. Peki, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Eylül 2026 reyting sonuçları…