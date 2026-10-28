29 EKİM 1923'TE NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gelecek nesillere bayram olarak armağan edilmiştir.

Cumhuriyet ise; halkın egemenliği kendi elinde bulundurduğu ve belirli süreçler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile bu egemenliğini kullandığı yönetim biçimidir.

24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalandı ve Türk devletinin bağımsızlığı kabul edildi. İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin başkenti oldu. Yeni rejim adı ve devlet başkanı seçimine kadar Devlet Başkanlığı görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa tarafından yürütüldü.