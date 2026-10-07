29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde özellikle çalışanlar ve öğrenciler 28 Ekim ile 29 Ekim tarihlerindeki tatil durumunu araştırıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlayıp 29 Ekim günü devam ediyor. Bu nedenle 28 Ekim Çarşamba günü öğleye kadar normal çalışma ve eğitim devam ederken öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. Peki 28 Ekim ve 29 Ekim 2026’da okullar, kamu kurumları ve iş yerleri tatil mi? İşte detaylar...