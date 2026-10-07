29 Ekim resmi tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş resmi tatil takvimini araştırmaya başladı. 2026 yılında 29 Ekim tarihi Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'de ulusal bayram ve resmi tatil kapsamında bulunuyor. Buna göre 29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatil uygulanacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak. Peki 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil olacak mı? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okulların durumu...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde özellikle çalışanlar ve öğrenciler 28 Ekim ile 29 Ekim tarihlerindeki tatil durumunu araştırıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlayıp 29 Ekim günü devam ediyor. Bu nedenle 28 Ekim Çarşamba günü öğleye kadar normal çalışma ve eğitim devam ederken öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. Peki 28 Ekim ve 29 Ekim 2026’da okullar, kamu kurumları ve iş yerleri tatil mi? İşte detaylar...
29 EKİM 2026 RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim 2026 Perşembe günü tam gün resmi tatil olacak. 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü olan Cumhuriyet Bayramı olarak ulusal bayram kabul ediliyor.
Bu nedenle kamu kurumları başta olmak üzere resmi tatil kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda 29 Ekim günü çalışma yapılmayacak.
28 EKİM 2026 YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak. Buna göre 28 Ekim’in sabah bölümü normal çalışma ve eğitim kapsamında olacak, saat 13.00’ten sonra ise yarım gün resmi tatil uygulanacak.
28 Ekim’in öğleden sonrası ile 29 Ekim’in tamamı birlikte değerlendirildiğinde Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün olacak.
29 EKİM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü 29 Ekim Perşembe günü Türkiye genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.
28 Ekim ise Çarşamba günü olacak ve resmi tatil saat 13.00’ten itibaren başlayacak.
29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verilecek. 28 Ekim Çarşamba günü ise resmi tatil saat 13.00’te başladığı için okullarda öğleden sonra tatil uygulanacak.
Bu nedenle öğrenciler 28 Ekim Çarşamba günü sabah eğitimlerine devam edecek, öğleden sonra ve 29 Ekim Perşembe günü ise tatil yapacak.
29 EKİM’DE KAMU KURUMLARI VE İŞ YERLERİ TATİL Mİ?
29 Ekim Perşembe günü resmi tatil olduğu için kamu kurumları hizmet vermeyecek. 28 Ekim Çarşamba günü ise saat 13.00’ten sonra resmi tatil uygulanacak.
Özel sektör çalışanları açısından ise çalışma düzeni iş yerinin uygulamalarına ve ilgili mevzuata göre değişebilir. Resmi tatil günlerinde çalışma durumunda işçinin hakları ayrıca mevzuat kapsamında değerlendiriliyor.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili 1,5 gün olacak. Tatil 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü gün boyunca devam edecek.
29 Ekim’in Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle 30 Ekim Cuma günü izin alan vatandaşlar, hafta sonunu da ekleyerek daha uzun bir tatil planı yapabilecek.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923’te ilan edilmesinin yıl dönümünde kutlanıyor. 2026 yılında Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü çeşitli tören ve etkinliklerle anılacak.
Türkiye genelinde resmi törenlerin yanı sıra belediyeler ve farklı kurumlar tarafından Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinlikler düzenlenecek.