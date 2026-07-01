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        Haberler Bilgi Gündem 30 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Haziran Total, AB ve ABC1 dünün reyting sonuçları

        30 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Haziran Total, AB ve ABC1 dünün reyting sonuçları

        30 Haziran 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, haber ve eğlence programları izleyicilerin ilgisini çekmeye devam etti. Günün ardından gözler, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanacak reyting sonuçlarına çevrilirken, "Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, reyting sonuçları açıklandı mı?" soruları da araştırılmaya başlandı. İşte 30 Haziran 2026 reyting sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:44 Güncelleme:
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        Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği reyting yarışı, 30 Haziran 2026 tarihinde ekrana gelen yapımlarla yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Kanalların yayınladığı dizi, program ve haber bültenlerinin performansı merak edilirken, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamalarında zirveye hangi yapımın yerleştiği araştırılıyor. Peki, 30 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte güncel reyting listesine dair detaylar...

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        30 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        30 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. İzleyiciler reyting sıralamasına ilişkin sonuçları araştırmaya başladı.

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        30 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        30 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

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        30 HAZİRAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

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