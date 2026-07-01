30 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Haziran Total, AB ve ABC1 dünün reyting sonuçları
30 Haziran 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma, haber ve eğlence programları izleyicilerin ilgisini çekmeye devam etti. Günün ardından gözler, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanacak reyting sonuçlarına çevrilirken, "Dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, reyting sonuçları açıklandı mı?" soruları da araştırılmaya başlandı. İşte 30 Haziran 2026 reyting sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:44 Güncelleme:
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Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği reyting yarışı, 30 Haziran 2026 tarihinde ekrana gelen yapımlarla yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Kanalların yayınladığı dizi, program ve haber bültenlerinin performansı merak edilirken, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamalarında zirveye hangi yapımın yerleştiği araştırılıyor. Peki, 30 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte güncel reyting listesine dair detaylar...
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30 HAZİRAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
30 Haziran Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. İzleyiciler reyting sıralamasına ilişkin sonuçları araştırmaya başladı.
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30 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI