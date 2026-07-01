30 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklanıyor! 30 Haziran Total, AB ve ABC1 dünün reyting sonuçları

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği reyting yarışı, 30 Haziran 2026 tarihinde ekrana gelen yapımlarla yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Kanalların yayınladığı dizi, program ve haber bültenlerinin performansı merak edilirken, Total, AB ve ABC1 reyting sıralamalarında zirveye hangi yapımın yerleştiği araştırılıyor. Peki, 30 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte güncel reyting listesine dair detaylar...