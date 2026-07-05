4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI || Dün en çok ne izlendi? Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Yapay zekayla vurguna operasyon!

Adalet Bakanı Gürlek, "İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksı... Daha Fazla Göster Adalet Bakanı Gürlek, "İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir." açıklamasında bulundu Daha Az Göster