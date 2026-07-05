4 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI || Dün en çok ne izlendi? Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Televizyon dünyasında yayınlanan dizi, film, yarışma ve gündüz kuşağı programlarının performansı, 4 Temmuz 2026 tarihli reyting verileriyle yeniden değerlendirildi. Total, AB ve ABC1 gruplarına göre şekillenen izlenme oranları, yapımlar arasındaki rekabetin geldiği son noktayı gözler önüne sererken, izleyiciler de "Dün en çok izlenen yapım hangisi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. 4 Temmuz 2026 reyting sonuçları ve güncel sıralamaya dair tüm detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 4 Temmuz 2026 reyting sıralaması...
Giriş: 2026-07-05 09:45:03 Güncelleme:
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Televizyon dünyasında yayınlanan dizi, film, yarışma ve gündüz kuşağı programlarının performansı, 4 Temmuz 2026 tarihli reyting verileriyle yeniden değerlendirildi. Total, AB ve ABC1 gruplarına göre şekillenen izlenme oranları, yapımlar arasındaki rekabetin geldiği son noktayı gözler önüne sererken, izleyiciler de “Dün en çok izlenen yapım hangisi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. 4 Temmuz 2026 reyting sonuçları ve güncel sıralamaya dair tüm detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 4 Temmuz 2026 reyting sıralaması...
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4 TEMMUZ CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
4 Temmuz 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sizlerle paylaşacağız.
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4 TEMMUZ 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI