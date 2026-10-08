7 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reyting sonuçları belli oldu! İşte Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, MasterChef Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması

7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı birbirinden farklı türde yapımlar yayınlandı. Dün akşam Show TV’nin iddialı dizilerinden Sevdan Bir Ateş 5. bölümüyle ekrana gelirken, MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü izleyicilerle buluştu. Yeraltı dizisi yeni sezonu açarken, Aşk ve Taht dizisi final yaptı. Diğer kanallarda ise dizi tekrarları yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, Yeraltı ve MasterChef Türkiye'nin reyting sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. Peki, 7 Ekim 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte dünün Total, AB ve 20+ABC1 reyting sonuçlarına ilişkin son durum...