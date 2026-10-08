7 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reyting sonuçları belli oldu! İşte Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, MasterChef Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması
7 Ekim 2026 Çarşamba reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Aşk ve Taht dizisi final bölümüyle ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. NOW TV'de Yeraltı dizisi yeni sezonu açarken Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Star TV'de Tuzlu Kahve dizilerinin tekrar bölümleri vardı. Peki, dünün reyting sonuçları ile ABC, AB ve Total'de hangi yapım birinci oldu? İşte 7 Ekim 2026 reyting sonuçları ile Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, MasterChef, Yeraltı Total, AB ve ABC1 sıralaması…
7 Ekim 2026 Çarşamba akşamı birbirinden farklı türde yapımlar yayınlandı. Dün akşam Show TV’nin iddialı dizilerinden Sevdan Bir Ateş 5. bölümüyle ekrana gelirken, MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümü izleyicilerle buluştu. Yeraltı dizisi yeni sezonu açarken, Aşk ve Taht dizisi final yaptı. Diğer kanallarda ise dizi tekrarları yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Sevdan Bir Ateş, Aşk ve Taht, Yeraltı ve MasterChef Türkiye'nin reyting sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. Peki, 7 Ekim 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte dünün Total, AB ve 20+ABC1 reyting sonuçlarına ilişkin son durum...
7 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
7 Ekim 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Böylece günün reyting yarışında zirvenin sahibi belli oldu.
Show TV’nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş tüm kategorilerde birinci oldu. Onu NOW TV’de yayınlanan Yeraltı dizisi takip etti.
Reyting sıralamasında dizi ve programların yanı sıra ana haber bültenleri ve gündüz kuşağı programları da dikkat çekti.
İşte 7 Ekim 2026 reyting sonuçları ve günün en çok izlenen yapımları...
7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Sevdan Bir Ateş – Show TV
2. Yeraltı – NOW
3. Yeraltı (Özet) – NOW
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
5. Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV
6. Esra Erol'da – ATV
7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
8. ATV Ana Haber – ATV
9. Show Ana Haber – Show TV
10. MasterChef Türkiye – TV8
7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Sevdan Bir Ateş – Show TV
2. Yeraltı – NOW
3. Yeraltı (Özet) – NOW
4. Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
6. MasterChef Türkiye – TV8
7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
8. Esra Erol'da – ATV
9. ATV Ana Haber – ATV
10. Show Ana Haber – Show TV
7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
1. Sevdan Bir Ateş – Show TV
2. Yeraltı – NOW
3. Yeraltı (Özet) – NOW
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
5. Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV
6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW
7. MasterChef Türkiye – TV8
8. Esra Erol'da – ATV
9. ATV Ana Haber – ATV
10. Show Ana Haber – Show TV