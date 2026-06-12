Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇI: Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım maç takvimi, Avustralya-Türkiye maçı canlı izle

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇI: Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya-Türkiye maçı canlı izle

        A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolculuğuna kritik bir karşılaşmayla başlıyor. Avustralya ile oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte heyecanla beklenen karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ay-yıldızlı ekip sahaya çıkıyor, heyecan dorukta! Türkiye, Dünya Kupası macerasına Avustralya karşılaşmasıyla start veriyor. Günün erken saatlerinde oynanacak bu önemli mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için tüm yayın ve maç detayları netleşti…

        2

        AVUSTRALYA-TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

        Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşması, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.

        3

        AVUSTRALYA-TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

        Avustralya ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçı televizyonun yanı sıra TRT’nin dijital platformları üzerinden de anlık olarak takip etmek mümkün olacak.

        4

        A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

        14 Haziran 2026 Pazar (TSİ 07.00): Avustralya - Türkiye (BC Place, Vancouver / Kanada)

        20 Haziran 2026 Cumartesi (TSİ 06.00): Türkiye - Paraguay (Levi's Stadium, Santa Clara / ABD)

        26 Haziran 2026 Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - ABD (SoFi Stadium, Los Angeles / ABD)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aynur Kanbur cinayeti soruşturması; saldırgan keşif için olay yerinde

        Şişli'deki evinin önünde 10 yıl önce silahla vurularak öldürülen Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent G. 'keşif' için olay yerine getirildi. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Vize aracılık firmalarının reklamlarına karşı yeni adım
        Vize aracılık firmalarının reklamlarına karşı yeni adım
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        Güney Kore'ye 'Oh' çektirdi!
        Borsalarda yeni dev
        Borsalarda yeni dev
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        Trump: İran ile savaşı sona erdirdik
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        MHP lideri Bahçeli CHP'deki süreci değerlendirdi: Bu yol doğru yol değildir
        15 yaşında bir çocuk silahla öldürüldü!
        15 yaşında bir çocuk silahla öldürüldü!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        2026 Dünya Kupası'nda teknoloji devrimi!
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        "İnsanlar kötülükten besleniyor"
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Teoman'dan sıra dışı performans
        Teoman'dan sıra dışı performans
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?
        Kapıcının tazminatından kim sorumlu?
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!