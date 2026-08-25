ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2026: Adli tatil ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Adli tatil döneminde hangi davalar devam ediyor?

Mahkemelerdeki çalışma düzeninin değiştiği 2026 adli tatil dönemi, 20 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Yargı mensupları ve adliye personelinin izin sürecine girdiği bu dönemde, mahkemelerde yalnızca kanun kapsamında öncelikli kabul edilen acil işler ile belirli dava ve işlemler görülmeye devam ediyor. Duruşması bulunan veya devam eden hukuki süreçleri takip eden vatandaşlar ise adli tatilin sona ereceği tarihi ve bu süreçte hangi işlemlerin yapılabileceğini merak ediyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman tamamlanacak, kaç gün sürecek ve tatil döneminde hangi davalar görülmeye devam edecek? İşte adli tatil takvimine dair merak edilenler...