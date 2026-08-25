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        Haberler Bilgi ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2026: Adli tatil ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Adli tatil döneminde hangi davalar devam ediyor?

        ADLİ TATİL BİTİŞ TARİHİ 2026: Adli tatil ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Adli tatil döneminde hangi davalar devam ediyor?

        Adliyelerde çalışma düzeninin değiştiği 2026 adli tatil süreci, 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. Bu dönemde hakim, savcı ve adliye personelinin yıllık izinlerini kullanması nedeniyle yargı faaliyetleri belirli ölçüde sınırlanırken, kanunlarda öncelikli olarak belirtilen acil nitelikteki işlemler ve davalar görülmeye devam ediyor. Davası devam eden vatandaşlar ise adli tatilin bitiş tarihini, duruşmaların ne zaman yeniden başlayacağını ve bu süreçte hangi işlemlerin yapılabileceğini araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman sona erecek, kaç gün sürecek ve adli tatilde hangi davalara bakılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Mahkemelerdeki çalışma düzeninin değiştiği 2026 adli tatil dönemi, 20 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Yargı mensupları ve adliye personelinin izin sürecine girdiği bu dönemde, mahkemelerde yalnızca kanun kapsamında öncelikli kabul edilen acil işler ile belirli dava ve işlemler görülmeye devam ediyor. Duruşması bulunan veya devam eden hukuki süreçleri takip eden vatandaşlar ise adli tatilin sona ereceği tarihi ve bu süreçte hangi işlemlerin yapılabileceğini merak ediyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman tamamlanacak, kaç gün sürecek ve tatil döneminde hangi davalar görülmeye devam edecek? İşte adli tatil takvimine dair merak edilenler...

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        ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayan adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.

        Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.

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        ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR?

        Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:

        İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,

        Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,

        Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),

        İş kazasından doğan tazminat davaları,

        Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,

        Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.

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        ADLİ TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.

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