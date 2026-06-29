ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026: Bu yıl Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Adli tatilde hangi mahkemeler devam ediyor?
2026 yılı adli tatil tarihleri, dava süreci devam eden vatandaşlar ile hukukçular tarafından yakından takip ediliyor. Mahkemelerdeki çalışma düzenini etkileyen adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılırken, bu dönemde hangi işlemlerin sürdürüleceği de merak ediliyor. Özellikle dava açma, sürelerin işleyişi, duruşmalar ve nöbetçi mahkemelerin kapsamı gündemde yer alıyor. Peki, 2026 adli tatil hangi tarihte başlayacak ve ne zaman sona erecek? Adli tatilde hangi mahkemeler görev yapacak? İşte adli tatil sürecine ilişkin bilinmesi gereken ayrıntılar...
Adli tatil sürecinin yaklaşmasıyla birlikte mahkemelerde işlem yapacak vatandaşlar ve hukuk camiası 2026 takvimine odaklandı. Devam eden davaları bulunanlar, başvuru ya da itiraz süreci olanlar ile avukatlar, adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Bu dönemde mahkemelerde işleyişin nasıl devam edeceği, hangi davaların görüleceği ve nöbetçi mahkemelerin kapsamı da merak ediliyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, hangi mahkemeler görev yapacak? İşte adli tatil dönemine ilişkin bilinmesi gereken detaylar...
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenen takvim doğrultusunda adli tatil, her yıl aynı dönem içerisinde uygulanıyor. 2026 yılı adli tatil süreci ise 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Yaklaşık 43 gün sürecek adli tatil dönemi, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai saati sonunda sona erecek. Tatilin tamamlanmasının ardından yargıda yeni çalışma dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?
Adli tatilde, aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.