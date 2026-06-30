ADLİ TATİL TARİHLERİ: 2026 Adli tatil ne zaman başlayacak, hangi gün bitecek? Adli tatil sürecinde hangi mahkemeler devam ediyor?
Yargı teşkilatında her yıl uygulanan adli tatil dönemi için 2026 takvimi vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Mahkemelerde olağan işleyişin sınırlı şekilde sürdüğü bu süreçte, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları yıllık izinlerini kullanırken, devam eden davası bulunan kişiler de adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek ve kaç gün sürecek? İşte adli tatil takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Yargı sisteminde her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil süreci, 2026 yılında da vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Mahkemelerde olağan işleyişin kısmen yavaşladığı bu dönemde hakimler, savcılar ve adliye çalışanları izinlerini kullanırken, devam eden davası bulunan kişiler de sürecin hangi tarihler arasında uygulanacağını araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek ve bu süreçte hangi davalara bakılmaya devam edilecek? İşte adli tatil takvimine ilişkin merak edilen detaylar…
2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen uygulamaya göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.
Bu süreç, yargı mensuplarının dinlenmesi ve yeni adli yıla hazırlık yapması amacıyla uygulanırken, nöbetçi mahkemeler dışında kalan yargı birimlerinde rutin duruşmalara geçici olarak ara verilecek.
ADLİ TATİL SÜRECİ NE ZAMAN BİTECEK?
Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.
2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.
Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.
ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK?
Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,
Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,
Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),
İş kazasından doğan tazminat davaları,
Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.