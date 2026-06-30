ADLİ TATİL TARİHLERİ: 2026 Adli tatil ne zaman başlayacak, hangi gün bitecek? Adli tatil sürecinde hangi mahkemeler devam ediyor?

Yargı sisteminde her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil süreci, 2026 yılında da vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Mahkemelerde olağan işleyişin kısmen yavaşladığı bu dönemde hakimler, savcılar ve adliye çalışanları izinlerini kullanırken, devam eden davası bulunan kişiler de sürecin hangi tarihler arasında uygulanacağını araştırıyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek ve bu süreçte hangi davalara bakılmaya devam edilecek? İşte adli tatil takvimine ilişkin merak edilen detaylar…