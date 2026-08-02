Kira artış oranı hesaplama Ağustos 2026: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca ev sahibi ve kiracı, yeni kira artış oranının açıklanacağı tarihi bekliyor. Konut ve iş yeri kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Böylece Ağustos 2026 döneminde uygulanabilecek azami kira artış oranı da belli olacak. Kira zammını hesaplamak isteyenler ise yeni oranın ne zaman açıklanacağını ve hesaplamanın nasıl yapıldığını araştırıyor. Geçtiğimiz ay uygulanan kira artış oranı yüzde 32,03 olarak açıklanmıştı. Peki, Ağustos 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı nasıl hesaplanır? İşte 2026 Ağustos kira zammı hesaplama tablosu...
Kira artış oranı, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirleniyor. Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracı ve ev sahipleri de gözlerini temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Açıklanacak 12 aylık ortalama TÜFE verisi, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek yasal kira artış tavanını belirleyecek. Bu nedenle kira zammı hesaplamaları da resmi verilerin ardından kesinleşecek. Peki, Ağustos 2026 kira artış oranı hangi gün açıklanacak ve yeni kira bedeli nasıl hesaplanacak? İşte ayrıntılar…
AĞUSTOS 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ağustos ayında uygulanacak kira artış oranı, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte belli olacak.
Açıklanacak 12 aylık ortalama TÜFE oranı, hem konut hem de iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal kira artış oranı olarak kullanılacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Kira artışı hesaplanırken mevcut kira bedeline, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı uygulanır.
Hesaplama şu şekilde yapılır:
Mevcut kira bedeli belirlenir.
Açıklanan kira artış oranı mevcut kiraya uygulanır.
Bulunan artış tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli hesaplanır.
Örneğin;
Mevcut kira: 25.000 TL
Kira artış oranı: %32
Artış tutarı: 8.000 TL
Yeni kira: 33.000 TL
Kesin hesaplama, 3 Ağustos'ta açıklanacak resmi orana göre yapılacaktır.
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Ağustos 2026 kira artış oranı henüz açıklanmadı.
Kesin oran, TÜİK'in yayımlayacağı temmuz ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Piyasalarda çeşitli beklentiler bulunsa da uygulanacak resmi oran yalnızca TÜİK'in açıklayacağı 12 aylık ortalama TÜFE verisi ile kesinleşecek.
KİRA ARTIŞINDA HANGİ ORAN ESAS ALINIYOR?
Mevcut uygulamaya göre konut ve iş yeri kira artışlarında, Türk Borçlar Kanunu uyarınca 12 aylık ortalama TÜFE oranı esas alınıyor.
Bu nedenle her ay açıklanan enflasyon verileri, kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar açısından büyük önem taşıyor.