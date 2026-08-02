Kira artış oranı, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirleniyor. Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracı ve ev sahipleri de gözlerini temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Açıklanacak 12 aylık ortalama TÜFE verisi, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek yasal kira artış tavanını belirleyecek. Bu nedenle kira zammı hesaplamaları da resmi verilerin ardından kesinleşecek. Peki, Ağustos 2026 kira artış oranı hangi gün açıklanacak ve yeni kira bedeli nasıl hesaplanacak? İşte ayrıntılar…