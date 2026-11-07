Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak? MEB 2027 AGS sınav ve başvuru tarihi

        Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak? MEB 2027 AGS sınav ve başvuru tarihi

        Öğretmenlik hedefi olan vatandaşlar 2027 MEB-AGS ve ÖABT sınavlarını bekliyor. MEB-AGS (Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı), Öğretmen Mesleği Kanunu kapsamında hayata geçirilen ve Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarını belirlemek için ÖSYM tarafından düzenlenen yeni merkezi sınav olarak biliniyor. Sınav öncesi başvuruların belirtilen tarih aralığında tamamlanması gerekiyor. Peki, 2027 Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 01:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olma hayali kuran binlerce aday için 2027 AGS başvuru ve sınav tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için belirtilen tarih kapsamında başvuru ekranı erişime açılacak. Adayların hangi tarihler arasında işlem yapacağı ve sınavın kapsamına dair tüm detaylar netleşti. İşte, AGS sınav ve başvuru tarihi

        2

        AGS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre 2027 MEB-AGS oturumu 8 Mayıs 2027 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖABT oturumu ise 9 Mayıs 2027 Pazar günü düzenlenecek.

        AGS BAŞVURU TARİHİ

        MEB-AGS 2027 başvuruları 19- 29 Mart 2027 tarihleri arasında kabul edilecek. Geç başvurular ise 6 Nisan 2027 tarihinde alınacak. 

        3

        2027 AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2027 MEB-AGS ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre 2027 AGS ve ÖABT sonuçları 11 Haziran 2027 tarihinde ilan edilecek.

        AGS SINAVI NEDİR?

        AGS (Akademi Giriş Sınavı), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilmesi için uygulanan sınavdır.

        2025 yılından itibaren öğretmen olmak isteyen adaylar için yeni bir sistem kapsamında uygulanmaya başlanmıştır. Öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerini ölçerek Millî Eğitim Akademisi'nde eğitim almaya hak kazanacak kişileri belirlemektir.

        AGS'YE KİMLER GİRER?

        Devlet okullarında öğretmen olarak görev almak ve Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek isteyen öğretmen adayları girer.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'un 1600 yılı bu sergide

        Koç Holding'in desteğiyle Londra'da düzenlenen 'Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk' sergisi,  İstanbul'un Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına uzanan 1600 yıllık kültürel mirasını dünyaya tanıtacak. Fatih Sultan Mehmed'in ünlü portresinden Osman Hamdi Bey'in tablosuna, Topk...
        #AGS
        #MEB
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!