Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak? MEB 2027 AGS sınav ve başvuru tarihi
Öğretmenlik hedefi olan vatandaşlar 2027 MEB-AGS ve ÖABT sınavlarını bekliyor. MEB-AGS (Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı), Öğretmen Mesleği Kanunu kapsamında hayata geçirilen ve Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarını belirlemek için ÖSYM tarafından düzenlenen yeni merkezi sınav olarak biliniyor. Sınav öncesi başvuruların belirtilen tarih aralığında tamamlanması gerekiyor. Peki, 2027 Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olma hayali kuran binlerce aday için 2027 AGS başvuru ve sınav tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için belirtilen tarih kapsamında başvuru ekranı erişime açılacak. Adayların hangi tarihler arasında işlem yapacağı ve sınavın kapsamına dair tüm detaylar netleşti. İşte, AGS sınav ve başvuru tarihi
AGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre 2027 MEB-AGS oturumu 8 Mayıs 2027 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖABT oturumu ise 9 Mayıs 2027 Pazar günü düzenlenecek.
AGS BAŞVURU TARİHİ
MEB-AGS 2027 başvuruları 19- 29 Mart 2027 tarihleri arasında kabul edilecek. Geç başvurular ise 6 Nisan 2027 tarihinde alınacak.
2027 AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 MEB-AGS ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre 2027 AGS ve ÖABT sonuçları 11 Haziran 2027 tarihinde ilan edilecek.
AGS SINAVI NEDİR?
AGS (Akademi Giriş Sınavı), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilmesi için uygulanan sınavdır.
2025 yılından itibaren öğretmen olmak isteyen adaylar için yeni bir sistem kapsamında uygulanmaya başlanmıştır. Öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerini ölçerek Millî Eğitim Akademisi'nde eğitim almaya hak kazanacak kişileri belirlemektir.
AGS'YE KİMLER GİRER?
Devlet okullarında öğretmen olarak görev almak ve Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek isteyen öğretmen adayları girer.