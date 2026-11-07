Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak? MEB 2027 AGS sınav ve başvuru tarihi

2027 AGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 MEB-AGS ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre 2027 AGS ve ÖABT sonuçları 11 Haziran 2027 tarihinde ilan edilecek.

AGS SINAVI NEDİR?

AGS (Akademi Giriş Sınavı), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilmesi için uygulanan sınavdır.

2025 yılından itibaren öğretmen olmak isteyen adaylar için yeni bir sistem kapsamında uygulanmaya başlanmıştır. Öğretmen adaylarının bilgi ve becerilerini ölçerek Millî Eğitim Akademisi'nde eğitim almaya hak kazanacak kişileri belirlemektir.

AGS'YE KİMLER GİRER?

Devlet okullarında öğretmen olarak görev almak ve Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek isteyen öğretmen adayları girer.