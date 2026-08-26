AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG litresi kaç TL oldu, benzine indirim var mı? 26 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENİYOR!

Petrol piyasasında ABD'nin ham petrol stok verileri yakından takip edilmeye devam ediyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, 21 Ağustos'ta sona eren haftada ABD ham petrol stokları 4,2 milyon varil yükseldi. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 600 bin varil artması yönündeydi. Gözler şimdi Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı resmi stok rakamlarına çevrildi.

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak 25 Ağustos gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,74 TL zam yapıldı.

Motorin fiyatlarında ise 27 Ağustos gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen yaklaşık 4 TL'lik indirim beklentisi bulunuyor.