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        Haberler Bilgi AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG litresi kaç TL oldu, benzine indirim var mı? 26 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG litresi kaç TL oldu, benzine indirim var mı? 26 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        Petrol piyasasında yaşanan hareketlilik Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yakından etkilemeyi sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar bandında işlem görürken sürücüler "Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, akaryakıta indirim mi geliyor? İşte 26 Ağustos 2026 güncel pompa fiyatları haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        Enerji piyasalarındaki gelişmeler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Brent petrolün 90 dolar bandındaki hareketi sonrası araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki bugün akaryakıt istasyonlarında güncel fiyatlar ne kadar, Benzin, motorin ve LPG litresi kaç TL? Akaryakıtta indirim beklentisi var mı? İşte tüm detaylar...

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        AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENİYOR!

        Petrol piyasasında ABD'nin ham petrol stok verileri yakından takip edilmeye devam ediyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan verilere göre, 21 Ağustos'ta sona eren haftada ABD ham petrol stokları 4,2 milyon varil yükseldi. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 600 bin varil artması yönündeydi. Gözler şimdi Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) açıklayacağı resmi stok rakamlarına çevrildi.

        Küresel piyasalardaki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak 25 Ağustos gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 2,74 TL zam yapıldı.

        Motorin fiyatlarında ise 27 Ağustos gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen yaklaşık 4 TL'lik indirim beklentisi bulunuyor.

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2026

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzinin litresi: 74.26 TL

        Motorinin litresi: 82.73 TL

        LPG: 33.79 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzinin litresi: 74.11 TL

        Motorinin litresi: 82.58 TL

        LPG: 33.19 TL

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        ANKARA

        Benzinin litresi: 75.23 TL

        Motorinin litresi: 83.83 TL

        LPG: 33.89 TL

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        İZMİR

        Benzinin litresi: 75.53 TL

        Motorinin litresi: 84.12 TL

        LPG: 33.79 TL

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        #Benzin, motorin ve LPG
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