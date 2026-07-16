Akaryakıtta çifte zam beklentisi! Benzin ve motorine zam mı geliyor?
Brent petrolde yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve motorinde 17 Temmuz 2026 Cuma gününden geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Zam haberi sonrası sürücüler, "Benzine ne kadar zam gelecek?", "Motorin kaç TL olacak?" ve "Yeni fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, akaryakıta ne kadar zam geliyor? İşte 16 Temmuz 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, mazot, LPG'de son rakamlar...
Akaryakıt fiyatlarında son dönemde peş peşe yaşanan değişimlere bir yenisi daha ekleniyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinden gelen son dakika bilgisine göre hem benzin hem de motorin grubunda fiyat artışı bekleniyor. Peki, 17 Temmuz'da benzin ve motorine ne kadar zam yapılacak, benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...
AKARYAKITA ÇİFTE ZAM GELİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında çifte artış bekleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre;
Motorinin litre fiyatına 3,90 TL
Benzinin litre fiyatına ise 1 TL
zam yapılması öngörülüyor.
Söz konusu artışların gece yarısından sonra pompaya yansıması beklenirken, resmi fiyatlar dağıtım şirketleri tarafından güncellenecek.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru, uluslararası ürün fiyatları ile vergi kalemleri dikkate alınarak hesaplanıyor.
Bu unsurlarda meydana gelen değişiklikler doğrultusunda benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirim veya zam uygulanabiliyor.
YENİ FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Beklenen fiyat artışının 17 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla, gece yarısından sonra pompaya yansıması öngörülüyor.
Dağıtım şirketlerinin güncellemesinin ardından yeni fiyatlar il bazında küçük farklılıklar gösterebilse de zam tutarlarının genel olarak ülke genelinde benzer seviyelerde uygulanması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 64.51 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 64.35 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.80 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 30.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 65.46 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 71.07 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 65.75 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 71.34 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 31.19 TL