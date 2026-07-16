Akaryakıt fiyatlarında son dönemde peş peşe yaşanan değişimlere bir yenisi daha ekleniyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Sektör temsilcilerinden gelen son dakika bilgisine göre hem benzin hem de motorin grubunda fiyat artışı bekleniyor. Peki, 17 Temmuz'da benzin ve motorine ne kadar zam yapılacak, benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...