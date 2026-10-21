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        Haberler Bilgi ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI | 2026 ÖSYM ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve sınav ne zaman?

        ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI | 2026 ÖSYM ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve sınav ne zaman?

        ALES geç başvuru ekranı, 21 Ekim Çarşamba günü ÖSYM tarafından erişime açıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurularını kaçıran adaylar, saat 23:59'a kadar ALES/3 geç başvuru işlemlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Akademik kadro hedefi bulunanlar "2026 ALES sınavı ne zaman, geç başvuru nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2026 ÖSYM ile ALES/3 geç başvuru ücreti ve başvuru adımları hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 2026 yılının son oturumuna katılmak isteyen adaylar, geç başvuru işlemlerini bugün tamamlayabilecek. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre 2026-ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da başladı. Başvuru ve ödeme işlemlerinin aynı gün saat 23.59’a kadar tamamlanması gerekiyor. ALES puanıyla lisansüstü eğitim başvurusu yapmayı veya akademik kadrolara başvurmayı planlayan adaylar, ÖSYM AİS ekranından işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, 2026 ALES/3 geç başvuru ekranı…

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        ALES/3 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        2026-ALES/3 geç başvurusu, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınmaya başlandı. Adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak sınav başvuru işlemlerini kontrol etmesi gerekiyor.

        Sistemde 2026-ALES/3 sınavı seçildikten sonra başvuru bilgileri incelenmeli ve gerekli ödeme işlemi tamamlanmalı. Başvurunun geçerli sayılması için başvuru adımlarının yanı sıra ücret ödeme işleminin de belirtilen süre içinde tamamlanması önem taşıyor.

        ALES/3 GEÇ BAŞVURU EKRANI 2026 İÇİN TIKLAYIN.

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        ALES/3 GEÇ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

        ÖSYM takvimine göre ALES/3 geç başvuru işlemleri 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.

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        ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026-ALES/3 geç başvuru ücreti 1.800 TL oldu. Normal başvuru döneminde 1.200 TL olarak uygulanan sınav ücreti, geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak tahsil ediliyor.

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        2026 ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre 2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü ÖSYM sınav merkezlerinde yapılacak. Yılın son ALES oturumu tek oturum halinde düzenlenecek.

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        #ales
        #ales geç başvuru
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