ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU! ÖSYM 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav tarihi...
Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmek ya da akademik kariyerine yön vermek isteyen adaylar, 2026 yılının son ALES oturumu olan ALES/3 için ÖSYM'nin açıklayacağı takvimi takip ediyor. Yılın üçüncü sınavına ilişkin başvuru süreci ve sınav tarihi ÖSYM tarafından duyurulurken, adayların en çok araştırdığı konular arasında başvuruların hangi günlerde alınacağı ve sınavın ne zaman gerçekleştirileceği bulunuyor. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak ve sınav ne zaman uygulanacak? İşte ÖSYM'nin 2026 ALES/3 takvimine ilişkin merak edilen tüm bilgiler...
Akademik eğitimine devam etmek isteyen adaylar için önemli sınavlardan biri olan ALES/3 oturumu yaklaşırken, gözler ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine çevrildi. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmayı planlayan adaylar, yılın son ALES sınavı öncesinde başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, ALES/3 için başvuru süreci ne zaman başlayacak ve sınav ne zaman yapılacak? İşte 2026 ALES/3’e ilişkin ÖSYM takviminde yer alan tarihler ve başvuru detayları...
ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, ALES/3 başvuruları 7-15 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Belirtilen tarihlerde başvurusunu tamamlayamayan adaylar için ise 21 Ekim 2026’da geç başvuru imkanı sunulacak.
ALES BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
ALES/3 için başvuru işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden internet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaptıktan sonra başvuru adımlarını tamamlayabilecek. İşlemler, ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.
Başvuruların başlamasıyla birlikte 2026-ALES/3 başvuru kılavuzunun da ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Sınav ücreti, başvuru koşulları ve sınavla ilgili diğer detaylar kılavuzda adayların bilgisine sunulacak.
ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, yılın üçüncü ve son ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2026 sınav takvimine göre ALES/3 sınav sonuçlarının 17 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.