ALES/3 BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU! ÖSYM 2026 ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav tarihi...

Akademik eğitimine devam etmek isteyen adaylar için önemli sınavlardan biri olan ALES/3 oturumu yaklaşırken, gözler ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine çevrildi. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmayı planlayan adaylar, yılın son ALES sınavı öncesinde başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, ALES/3 için başvuru süreci ne zaman başlayacak ve sınav ne zaman yapılacak? İşte 2026 ALES/3’e ilişkin ÖSYM takviminde yer alan tarihler ve başvuru detayları...