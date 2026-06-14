Almanya - Curaçao maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı grup maçlarıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Almanya ile Curaçao arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, turnuvadaki ilk maçında Curaçao ile karşı karşıya geldi. ABD'nin Texas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanan mücadele sebebiyle, Almanya - Curaçao maçının kaç kaç bittiği ve maç özeti futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Almanya - Curaçao maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Almanya - Curaçao maçı özeti ve gollerine ilişkin tüm detaylar...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Grup E heyecanı Almanya ile Curaçao arasındaki mücadeleyle devam etti. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya, rakibini 7 golle mağlup ederek Dünya Kupasına 3 puanla başladı. Curaçao ise Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya attı. Futbolseverler karşılaşmanın kaç kaç bittiğini, maç özetini ve gollerin kimin attığını araştırmaya başladı. Peki, Almanya - Curaçao maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Almanya - Curaçao maçı skoru ve golleri...
ALMANYA - CURAÇAO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
2026 FIFA Dünya Kupası Grup E mücadelesinde Almanya ile Curaçao, 14 Haziran 2026 Pazar günü karşı karşıya geldi. ABD'nin Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda oynanacak mücadele gol yağmuruna sahne oldu. Almanya rakibini 7-1 mağlup ederek Dünya Kupasına 3 puanla başladı.
Almanya'nın gollerini Nmecha, Scholotterbeck, Havertz (2), Musiala, Brown ve Deniz Undav kaydetti. Curoçao'nun golünü ise Comenencia attı.
ALMANYA - CURAÇAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya - Curaçao karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
ALMANYA - CURAÇAO MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
Futbolseverler, Almanya - Curaçao maçını TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden takip edebilecek. TRT'nin resmi internet sitesi ve Tabii platformu da canlı yayın seçenekleri arasında yer alıyor. Maç öncesi yayın akışı ve stüdyo programlarının da ekranlarda olması bekleniyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve önemli anları TRT platformlarında anbean paylaşılacak.
İLK 11'LER:
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Tah, Scholotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlovic, Sane, Musiala, Wirtz, Havertz
CURAÇAO: Room, Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus, Comenencia, Bacuna, J. Bacuna, T. Chong, Locadia, Hansen