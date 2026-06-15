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        Altı Üstü İstanbul konusu ve oyuncuları: Altı Üstü İstanbul dizisi nerede çekiliyor?

        Yeni dizi Altı Üstü İstanbul bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İstanbul'un farklı yüzlerini ekrana taşıyan yapım, gençlerin hayalleri ve mücadeleleri etrafında şekillenen hikâyesiyle dikkat çekiyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizide hem deneyimli isimler hem de genç oyuncular bir araya geliyor. Büyük şehirde hayatta kalma mücadelesi veren karakterlerin yolları beklenmedik olaylarla kesişiyor. Peki, Altı Üstü İstanbul konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor? İşte Altı Üstü İstanbul konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 19:17 Güncelleme:
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        Altı Üstü İstanbul, ekran yolculuğuna bu akşam ATV ekranlarında başlıyor. Dram ve gençlik türlerini bir araya getiren yapım, farklı sosyal sınıflardan karakterlerin kesişen hayatlarına odaklanıyor. İstanbul'un karmaşık yapısı içerisinde dostluk, ihanet, aşk ve mücadele temaları ön plana çıkıyor. İlk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak dizi, merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki, Altı Üstü İstanbul konusu nedir oyuncuları kimler? Altı Üstü İstanbul nerede çekiliyor? İşte Altı Üstü İstanbul dizisine dair merak edilenler…

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        ALTI ÜSTÜ İSTANBUL KONUSU NEDİR?

        "Altı Üstü İstanbul", kenar mahallede yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayat mücadelesini merkezine alıyor. Hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle yüzleşen gençler; attıkları her adımda hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştirecek kararlar vermek zorunda kalacak. Dostlukların kırıldığı, aşkların yeniden şekillendiği ve herkesin kendi savaşını verdiği hikâye; İstanbul'un karmaşık sokaklarında izleyiciyi duygusal ve sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak.

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        ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

        Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli ve genç isimler yer alıyor. Başrollerde Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap bulunuyor. Kadroda ayrıca Öykü Gürman, Yüsra Geyik, Kaan Çakır, Elçin Zehra İrem, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner gibi isimler de yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosu, hikâyenin farklı karakterlerini izleyiciyle buluşturuyor.

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        ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Dizinin çekimlerinin büyük bölümünün İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştirildiği biliniyor. Yapımda özellikle şehrin kenar mahallelerini ve sosyal yaşamını yansıtan mekânlar ön plana çıkıyor. İstanbul'un sokak dokusu ve farklı semtleri, dizinin atmosferini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Yapım ekibinin çekimler için kentin çeşitli bölgelerini kullandığı belirtilirken, net çekim noktalarına ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

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        ALTI ÜSTÜ İSTANBUL BU AKŞAM İLK BÖLÜMÜYLE EKRANDA

        Merakla beklenen dizi, 15 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni yapım, İstanbul'un farklı yüzlerini ve karakterlerin yaşam mücadelelerini ekrana taşımayı hedefliyor. İlk bölümde hikâyenin temel dinamikleri ve karakterlerin yollarının nasıl kesişeceği izleyiciye sunulacak. Dizinin ekran yolculuğunun nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak.

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