ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ PAZAR || Hafta sonu yükseliş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hafta sonuna girilirken altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle yatırımcıların odağında yer alan altın fiyatları, özellikle gram ve çeyrek altın tarafında yakından izleniyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte güncel rakamlar merak konusu olurken, hafta sonu öncesi oluşan fiyat seviyeleri de araştırılmaya devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlardaki yükseliş eğilimi sürerken, yatırımcılar ve vatandaşlar “Gram altın ne kadar oldu?”, “Çeyrek altın kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte hafta sonu 5 Temmuz Pazar güncel altın fiyatları...