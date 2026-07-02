ALTIN FİYATLARI CANLI 2 TEMMUZ || Son dakika: Yükseliş sürüyor! Cumhuriyet altını çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 2 Temmuz Perşembe yani bugüne değer artışıyla başladı. Yaşanan yükselişle birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki gram altın 6 bin 95 lira çeyrek altın ise 9 bin 968 lira seviyesinde seyrediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Temmuz alış - satış tablosu...
Uzun süre aşağı yönlü seyreden altın fiyatları 2 Temmuz Perşembe gününe yükselişle başladı. Yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Altın fiyatları ABD İran arasındaki gerilim düşmesi ve Hürmüz krizinin aşılmasına yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüle birlikte yükselişe başladı.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
ABD ve İran arasındaki İsviçre görüşmelerinin başlaması beraberinde dünya piayasalarında olumlu rüzgarlar estirmeye başlattı. Hürmüz Boğazı krizinde çözüme yaklaşılması petrol fiyatlarını geriletirken altın fiyatları da buna bağlı olarak haftaya yukarı yönlü seyirde başladı.Görüşmelerin seyrine bağlı olarak altında yukarı yönlü seyrin desteklenmesi bekleniyor.
GRAM ALTIN FİYATI
6.090,9890
6.091,7250
ALTIN/ONS FİYATI
4.056,69
4.057,56
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.745,5800
9.959,9700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.982,3300
39.718,0500