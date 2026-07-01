Altın fiyatları temmuza düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum
Altın fiyatları, temmuz ayının ilk işlem gününde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürdü. ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına ilişkin iyimser beklentilerin zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik belirsizliklerin yeniden güç kazanması, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturdu. Gram altın, ons altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer aldı. Peki, bugün altın ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz tam altın, 14-22 ayar altın, gram altın ve çeyrek altında son durum...
Küresel piyasalarda gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Jeopolitik risklere ilişkin beklentilerde yaşanan değişim ve Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki öngörüler, altın piyasasında satış baskısını artırdı. Temmuz ayına değer kaybıyla başlayan altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, "Gram altın neden düştü?" sorusunu da yeniden gündeme taşıdı. İşte 1 Temmuz Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
5.971,9760
5.972,8310
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
3.982,98
3.984,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.553,2100
9.763,9500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.214,1200
38.936,0100
TAM ALTIN FİYATI
38.720,00
39.251,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.054,60
19.534,76
ZİYNET ALTINI FİYATI
38.228,66
38.950,04
ATA ALTIN FİYATI
39.840,19
40.855,13
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.243,68
4.408,41
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.414,70
5.691,74
GREMSE ALTIN FİYATI
96.429,00
98.051,00