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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları temmuza düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum

        Altın fiyatları temmuza düşüşle başladı! Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum

        Altın fiyatları, temmuz ayının ilk işlem gününde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürdü. ABD ile İran arasında kalıcı bir barış anlaşmasına ilişkin iyimser beklentilerin zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik belirsizliklerin yeniden güç kazanması, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturdu. Gram altın, ons altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer aldı. Peki, bugün altın ne kadar oldu? İşte 1 Temmuz tam altın, 14-22 ayar altın, gram altın ve çeyrek altında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        1

        Küresel piyasalarda gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Jeopolitik risklere ilişkin beklentilerde yaşanan değişim ve Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki öngörüler, altın piyasasında satış baskısını artırdı. Temmuz ayına değer kaybıyla başlayan altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, "Gram altın neden düştü?" sorusunu da yeniden gündeme taşıdı. İşte 1 Temmuz Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        5.971,9760

        5.972,8310

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        3.982,98

        3.984,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.553,2100

        9.763,9500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        38.214,1200

        38.936,0100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        38.720,00

        39.251,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.054,60

        19.534,76

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        38.228,66

        38.950,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        39.840,19

        40.855,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.243,68

        4.408,41

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.414,70

        5.691,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        96.429,00

        98.051,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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