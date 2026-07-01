Hakkari'deki heyelanda yaklaşık 8 milyon metreküp toprağın hareket ettiği belirlendi

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari-Van kara yolunda 13 Nisanda meydana gelen ve etkileri halen devam eden heyelanda yaklaşık 8 milyon metreküp toprağın hareket ettiği belirlendi. (AA)