Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket! 1 Ekim 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında düşüş devam edecek mi?

1 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları 1 Ekim 2026 Perşembe günü hareketli seyrini sürdürüyor. Gram altın 6 bin 500 lira bandında işlem görürken ons altın 4 bin 150 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 10 bin 700 lira seviyesindeki seyrini koruyor. Piyasalarda gram ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel alış ve satış fiyatları yakından takip ediliyor.