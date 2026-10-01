Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket! 1 Ekim 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altında düşüş devam edecek mi?
Altın fiyatları 1 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 6 bin 500 lira, ons altın ise 4 bin 150 dolar seviyelerinde işlem görürken çeyrek altının güncel fiyatı da merak ediliyor. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar, altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? İşte, 1 Ekim 2026 altın fiyatları alış-satış kuru hakkında merak edilenler…
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert hareketlilik 1 Ekim 2026 Perşembe günü de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Ons altın, önceki günlerdeki sert kayıpların ardından 4 bin 150 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın 6 bin 500 lira bandında seyrediyor. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası, doların seyri ve tahvil getirileri yakından takip edilirken, son açıklanan ekonomik veriler altının kısa vadeli yönü açısından önem taşıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Ekim 2026 canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
1 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları 1 Ekim 2026 Perşembe günü hareketli seyrini sürdürüyor. Gram altın 6 bin 500 lira bandında işlem görürken ons altın 4 bin 150 dolar seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 10 bin 700 lira seviyesindeki seyrini koruyor. Piyasalarda gram ve çeyrek altın başta olmak üzere farklı altın türlerinin güncel alış ve satış fiyatları yakından takip ediliyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR, DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüşte ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi öne çıkıyor. Faiz getirisi bulunmayan altının cazibesi, yüksek faiz beklentilerinin güçlenmesiyle azalırken, yükselen tahvil getirileri değerli metal üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Ons altın 28 Eylül'de yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek 4 bin 100 dolar seviyelerine kadar gerilerken, sonrasında toparlanma çabası gösterdi.
Altının kısa vadeli seyrinde Fed'in faiz politikası, doların hareketi, tahvil getirileri ve açıklanacak yeni ekonomik veriler belirleyici olacak. Türkiye'de ise dolar/TL kurundaki hareket gram altın fiyatındaki değişimi etkileyebiliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra kur hareketleri de yakından takip edilecek.
GRAM ALTIN
6.604,96
6.605,59
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.200,15
4.200,88
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.569,83
10.804,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.278,53
43.077,82
YARIM ALTIN FİYATI
21.078,07
21.609,61
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.290,51
43.089,30
ATA ALTIN FİYATI
44.322,12
45.439,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90