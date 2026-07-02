ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Anaokulu kayıt sonuçları öğrenme ekranı
Anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı, veliler tarafından her yıl merakla takip edilen konuların başında geliyor. Yeni eğitim dönemi yaklaşırken aileler, çocuklarının okul öncesi eğitim sürecine sorunsuz bir şekilde dahil olabilmesi için kayıt takvimine odaklanmış durumda. Özellikle devlet ve özel anaokullarına yönelik yoğun ilgi, kayıt sürecine dair araştırmaları hızlandırırken, başvuru tarihleri ve şartları da gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.
Anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağı, veliler tarafından her yıl merakla takip edilen konuların başında geliyor. Yeni eğitim dönemi yaklaşırken aileler, çocuklarının okul öncesi eğitim sürecine sorunsuz bir şekilde dahil olabilmesi için kayıt takvimine odaklanmış durumda. Özellikle devlet ve özel anaokullarına yönelik yoğun ilgi, kayıt sürecine dair araştırmaları hızlandırırken, başvuru tarihleri ve şartları da gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.
ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve anasınıfı kayıt süreçleri, çocukların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alınarak yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işletilen e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilen bu süreçte, öğrenciler yaş grupları dikkate alınarak otomatik şekilde planlanmaktadır.
Bu kapsamda çocuklar, ikamet ettikleri adrese en yakın ve kontenjanı uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarına sistem tarafından yerleştirilecektir. Böylece velilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmadan kayıt işlemleri büyük ölçüde merkezi olarak tamamlanırken, olası yoğunlukların dengelenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması da hedeflenmektedir.
ANAOKULU KAYIT SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI
Veliler, çocuklarının hangi anaokulu ya da anasınıfına yerleştirildiğini çeşitli resmi kanallar üzerinden pratik bir şekilde öğrenebilmektedir. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu online sorgulama ekranları ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) en hızlı ve kolay erişim sağlayan platformlar arasında yer almaktadır.
Bunun yanı sıra, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile kayıt bölgesinde bulunan okul müdürlüklerinden de doğrudan bilgi alınabilmektedir. Böylece veliler, yerleştirme sonuçlarına farklı kanallar aracılığıyla ulaşarak süreci sorunsuz bir şekilde takip edebilmektedir.