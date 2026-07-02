ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Anaokulu kayıt sonuçları öğrenme ekranı

ANAOKULU KAYIT SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

Veliler, çocuklarının hangi anaokulu ya da anasınıfına yerleştirildiğini çeşitli resmi kanallar üzerinden pratik bir şekilde öğrenebilmektedir. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu online sorgulama ekranları ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) en hızlı ve kolay erişim sağlayan platformlar arasında yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile kayıt bölgesinde bulunan okul müdürlüklerinden de doğrudan bilgi alınabilmektedir. Böylece veliler, yerleştirme sonuçlarına farklı kanallar aracılığıyla ulaşarak süreci sorunsuz bir şekilde takip edebilmektedir.