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        Haberler Bilgi Son depremler listesi 10 Eylül 2026 Perşembe | Kandilli ve AFAD ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 10 Eylül 2026 Perşembe | Kandilli ve AFAD ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. AFAD verilerine göre gece saatlerinde Çorum, Balıkesir, Malatya ve Ege Denizi çevresinde depremler kaydedildi. Peki, deprem mi oldu, nerede? İşte, 10 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 06:43 Güncelleme:
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        1

        Türkiye'de meydana gelen son depremler vatandaşların gündeminde yer alıyor. "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arayanlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini takip ediyor. AFAD'ın 10 Eylül 2026 Perşembe tarihli verilerine göre günün ilk saatlerinde en dikkat çeken sarsıntılar Çorum'un Uğurludağ ilçesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ve Ege Denizi çevresinde kaydedildi. İşte, 10 Eylül 2026 Perşembe son dakika deprem haberleri…

        2

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" soruları arama motorlarında öne çıktı.

        3

        SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD'a göre son deprem Hatay Kırıkhan'da gerçekleşti. 7.0 km derinlikte meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 2.9 olarak paylaşıldı.

        Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa'da gerçekleşirken, sarsıntının büyüklüğü 2.8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Karacabey'de 18.3 derinlikte meydana geldi.

        Saat 02:50'de Ankara Kalecik'te 3.4 büyüklüğünde deprem olurken, sarsıntının derinliği de 7.4 km olarak hesaplandı.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

        2026-09-10 05:42:26 40.46633 35.97217 7.03 ML 1.0 Turhal (Tokat)
        2026-09-10 05:36:09 39.63167 26.467 9.02 ML 2.7 Ayvacık (Çanakkale)
        2026-09-10 05:30:13 36.4485 28.623 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [30.41 km] Ortaca (Muğla)
        2026-09-10 05:23:42 38.28183 38.79083 4.76 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
        2026-09-10 05:22:47 39.26267 28.07983 15.16 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-10 05:06:32 40.21017 27.67433 6.97 ML 1.1 Gönen (Balıkesir)
        2026-09-10 04:46:55 36.88617 29.02183 18.16 ML 1.1 Dalaman (Muğla)
        2026-09-10 04:32:28 38.06617 36.73217 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-10 04:28:03 38.52067 26.24267 7.0 ML 1.5 Ege Denizi, Koyun Adası (İnussa) - [13.61 km] Karaburun (İzmir)
        2026-09-10 04:10:13 38.07583 36.71217 7.0 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-10 04:07:50 38.0695 36.71483 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-10 04:07:10 38.0685 36.74267 6.94 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-10 03:20:41 40.317 29.46917 7.0 ML 2.9 Yenişehir (Bursa)
        2026-09-10 03:04:40 39.22183 27.70717 7.81 ML 0.8 Soma (Manisa)
        2026-09-10 03:02:38 38.75267 36.54567 7.14 ML 1.2 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-09-10 02:51:51 37.56417 36.057 6.99 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye)
        2026-09-10 02:35:49 38.7595 36.54667 7.0 ML 1.8 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-09-10 02:16:04 37.17583 28.6575 7.01 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
        2026-09-10 02:00:28 36.058 26.8245 33.72 ML 1.9 Ege Denizi - [90.05 km] Datça (Muğla)
        2026-09-10 01:43:57 39.11017 36.05967 10.55 ML 1.5 Sarıoğlan (Kayseri)
        2026-09-10 01:39:47 37.82933 36.59883 7.02 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
        2026-09-10 01:26:59 38.76717 36.53567 6.98 ML 1.4 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-09-10 01:23:21 38.74933 36.53883 7.0 ML 2.7 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-09-10 01:20:42 39.225 28.179 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-10 01:17:11 36.95733 27.51533 13.57 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.01 km] Bodrum (Muğla)
        2026-09-10 00:55:25 40.43283 34.37983 7.03 ML 1.1 Uğurludağ (Çorum)
        2026-09-10 00:43:29 37.56333 36.0635 7.09 ML 1.0 Sumbas (Osmaniye)
        2026-09-10 00:40:42 39.137 28.304 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-10 00:29:36 38.06317 37.85 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-10 00:11:24 35.50867 28.4605 18.68 ML 2.0 Akdeniz - [115.15 km] Kaş (Antalya)
        2026-09-10 00:03:40 36.2285 26.4375 37.01 ML 2.6 Ege Denizi - [104.23 km] Datça (Muğla)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2026.09.10 03:20:41  40.3062   29.5008        5.5      -.-  3.0  -.-   SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA)                        İlksel
2026.09.10 02:35:48  38.7867   36.5415        3.3      -.-  2.0  -.-   ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI)                İlksel
2026.09.10 01:43:57  39.0720   36.0048        5.0      -.-  1.6  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)                               İlksel
2026.09.10 01:26:59  38.7510   36.5467        4.1      -.-  1.4  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.09.10 01:23:21  38.7540   36.5592        5.0      -.-  2.5  -.-   YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI)               İlksel
2026.09.10 01:20:43  39.2172   28.1090       10.4      -.-  1.2  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.09.10 01:17:11  36.9442   27.5165        6.8      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2026.09.10 00:31:16  35.9860   23.3543        6.9      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.09.10 00:11:22  35.3653   28.5780       17.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.09.10 00:03:39  36.3313   26.5478      104.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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