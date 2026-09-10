Son depremler listesi 10 Eylül 2026 Perşembe | Kandilli ve AFAD ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Türkiye'de meydana gelen son depremler vatandaşların gündeminde yer alıyor. "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arayanlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini takip ediyor. AFAD'ın 10 Eylül 2026 Perşembe tarihli verilerine göre günün ilk saatlerinde en dikkat çeken sarsıntılar Çorum'un Uğurludağ ilçesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ve Ege Denizi çevresinde kaydedildi. İşte, 10 Eylül 2026 Perşembe son dakika deprem haberleri…