Son depremler listesi 10 Eylül 2026 Perşembe | Kandilli ve AFAD ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. AFAD verilerine göre gece saatlerinde Çorum, Balıkesir, Malatya ve Ege Denizi çevresinde depremler kaydedildi. Peki, deprem mi oldu, nerede? İşte, 10 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Türkiye'de meydana gelen son depremler vatandaşların gündeminde yer alıyor. "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arayanlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini takip ediyor. AFAD'ın 10 Eylül 2026 Perşembe tarihli verilerine göre günün ilk saatlerinde en dikkat çeken sarsıntılar Çorum'un Uğurludağ ilçesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ve Ege Denizi çevresinde kaydedildi. İşte, 10 Eylül 2026 Perşembe son dakika deprem haberleri…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Gece saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" soruları arama motorlarında öne çıktı.
SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'a göre son deprem Hatay Kırıkhan'da gerçekleşti. 7.0 km derinlikte meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 2.9 olarak paylaşıldı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bursa'da gerçekleşirken, sarsıntının büyüklüğü 2.8 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü Karacabey'de 18.3 derinlikte meydana geldi.
Saat 02:50'de Ankara Kalecik'te 3.4 büyüklüğünde deprem olurken, sarsıntının derinliği de 7.4 km olarak hesaplandı.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.09.10 03:20:41 40.3062 29.5008 5.5 -.- 3.0 -.- SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) İlksel 2026.09.10 02:35:48 38.7867 36.5415 3.3 -.- 2.0 -.- ASAGIBORANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel 2026.09.10 01:43:57 39.0720 36.0048 5.0 -.- 1.6 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel 2026.09.10 01:26:59 38.7510 36.5467 4.1 -.- 1.4 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel 2026.09.10 01:23:21 38.7540 36.5592 5.0 -.- 2.5 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel 2026.09.10 01:20:43 39.2172 28.1090 10.4 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.09.10 01:17:11 36.9442 27.5165 6.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2026.09.10 00:31:16 35.9860 23.3543 6.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2026.09.10 00:11:22 35.3653 28.5780 17.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2026.09.10 00:03:39 36.3313 26.5478 104.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel