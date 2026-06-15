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        Haberler Bilgi Gündem AÖF 2026 YAZ OKULU TAKVİMİ: AÖF yaz okulu ne zaman, kayıtlar hangi tarihte başlıyor? AÖF yaz okulu sınavı hangi gün yapılacak?

        AÖF 2026 YAZ OKULU TAKVİMİ: AÖF yaz okulu ne zaman, kayıtlar hangi tarihte başlıyor? AÖF yaz okulu sınavı hangi gün yapılacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026 yaz okulu süreci için geri sayım başladı. Yaz okuluna katılmayı planlayan binlerce öğrenci, kayıt işlemlerinin hangi tarihte başlayacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF 2026 yaz okulu kayıt takvimi açıklandı mı? Ders seçimi ve kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? İşte öğrencilerin gündemindeki AÖF yaz okulu tarihleri ve sınav günüyle ilgili son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        1

        Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde 2026 yaz okulu takvimi yer alıyor. Yaz döneminde ders alarak mezuniyet sürecini hızlandırmak veya başarısız olunan dersleri tamamlamak isteyen öğrenciler, kayıt ve ders seçimi tarihlerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

        Özellikle yaz okuluna başvurmayı planlayan adaylar, kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF 2026 yaz okulu takvimi belli oldu mu? Ders seçimleri ve kayıt süreci ne zaman başlayacak? İşte öğrencilerin merak ettiği yaz okulu sürecine dair son bilgiler...

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        AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        AÖF öğrencileri için yaz okulu kayıt dönemi 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaz okulundan yararlanmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında ders tercihlerini yaparak kayıt ücretlerini yatırabilecek. Kayıt ve ders seçimi işlemleri için tanınan süre ise 3 Temmuz 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

        3

        AÖF YAZ OKULU SINAVI HANGİ GÜN?

        Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2026 akademik takvimine göre, AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Öğrenciler, yaz okulunda aldıkları dersler için aynı gün gerçekleştirilecek tek oturumlu sınavda ter dökecek.

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