AÖF 2026 YAZ OKULU TAKVİMİ: AÖF yaz okulu ne zaman, kayıtlar hangi tarihte başlıyor? AÖF yaz okulu sınavı hangi gün yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde 2026 yaz okulu takvimi yer alıyor. Yaz döneminde ders alarak mezuniyet sürecini hızlandırmak veya başarısız olunan dersleri tamamlamak isteyen öğrenciler, kayıt ve ders seçimi tarihlerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

Özellikle yaz okuluna başvurmayı planlayan adaylar, kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF 2026 yaz okulu takvimi belli oldu mu? Ders seçimleri ve kayıt süreci ne zaman başlayacak? İşte öğrencilerin merak ettiği yaz okulu sürecine dair son bilgiler...