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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde olan AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2026-2027 yılı akademik takvimine göre kayıt yenileme ve ders seçimi (ekle-sil) işlemleri ekim ayında başlayacak. Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        1

        AÖF 2026-2027 kayıt yenileme takvimi açıklandı. Öğrenciler ders seçimlerini ve kayıt yenileme harç ödemelerini ekim ayı içerisinde yapabilecek. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri

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        AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        AÖF 2026-2027 Güz Dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi (ekle-sil) işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Öğrenciler ders seçimlerini ve kayıt yenileme harç ödemelerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar tamamlayabilecek.

        3

        AÖF 2026-2027 KAYIT TAKVİMİ

        2026-2027 akademik yılı için açıklanan takvimde kayıt yenileme, İkinci Üniversite başvuruları ve YKS kapsamında yeni kayıt süreçleri farklı tarihlerde yürütülüyor.

        AÖF güz dönemi kayıt yenileme başlangıcı 5 Ekim 2026, kayıt yenileme ve ders seçimi için son tarih 19 Ekim 2026 saat 17.00, ikinci üniversite başvuruları 17 Ağustos-19 Ekim 2026,

        2026 YKS ile yerleşen adayların çevrim içi kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

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        #AÖF
        #Anadolu Üniversitesi (AÜ)
        #AÖF kayıt yenileme
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