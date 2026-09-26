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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2026 Açık lise AÖL kayıtları nasıl yapılır, kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

        AÖL kayıt yenileme tarihleri: 2026 Açık lise AÖL kayıtları nasıl yapılır, kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

        Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 AÖL kayıt yenileme tarihleri duyuruldu. 11 Eylül tarihinde başlayan AÖL kayıtlarına ilişkin ücret belli oldu. Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için 750 TL ücret ödenecek. Peki AÖL kayıtları nasıl yapılır, kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 01:01 Güncelleme:
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        AÖL 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt dönemi devam ediyor. Adaylar ve mevcut öğrenciler işlemlerini 12 Ekim 2026 tarihi mesai bitimine kadar tamamlayabilecek. Peki AÖL kayıtları nasıl yapılır?

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        AÖL 1. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ

        Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Eylül 2026 tarihinden 12 Ekim 2026 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

        AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        AÖL yeni kayıt yaptıracak adaylar, ön kayıt başvurularının ardından kesin kayıt işlemleri için kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine müracaat edebilecekler.

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        Kayıt yenileme yapacak mevcut öğrenciler ise sınav ücretini anlaşmalı bankalar (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ATM/internet bankacılığı) veya MEB Ödeme Sistemi (odeme.meb.gov.tr) üzerinden yatırdıktan sonra AÖL Bilgi Yönetim Sistemi (aolweb.meb.gov.tr) üzerinden ders seçimlerini gerçekleştirerek kayıt yenileme sürecini tamamlayabilirler

        AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için 750 TL ücret ödenecek. Öğrenciler bu ücreti, 11 Eylül 2026-12 Ekim 2026 saat 23.59 tarihleri arasında odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri aracılığıyla yatırabilecek. Yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamındaki öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak. Ücret muafiyeti bulunan ve kayıt yenileme işlemi yapacak öğrencilerin, tutuklu veya hükümlü olanlar hariç olmak üzere, 444 0 632 numaralı Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) veya halk eğitimi merkezi müdürlükleriyle iletişime geçerek kayıt yenileme taleplerini iletmeleri gerekiyor. Bu öğrencilerin, sistemde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları ve Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını takip etmeleri gerekiyor. Başvuru yaptığı halde kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilmeyen öğrencilerin ise belirtilen tarihler arasında halk eğitimi merkezi müdürlüğüne veya MEBİM'e yeniden başvurmaları gerekiyor.

        Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 3. döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yön etim Sistemi'ndeki öğrenci giriş ekranı üzerinden kayıt yenileme işlemlerini kendileri gerçekleştirebilecek.

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        #aöl kayıt yenileme
        #AÖL
        #MEB
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