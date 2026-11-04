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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihleri: 2026 2027 MEB AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri: 2026 2027 MEB AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        MEB tarafından Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi açıklandı. Açık lise öğrencileri, AÖL sınavlarının tarihlerini araştırıyor. Açık lise öğrencilerinin merakla beklediği sınavlar, sınav türüne göre farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 21:13 Güncelleme:
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin, sınav tarihlerini kaçırmamaları ve giriş belgelerini belirtilen tarihlerde kontrol etmeleri gerekiyor. İşte, AÖL sınav tarihlerine ilişkin bilgiler…

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        AÖL YAZILI SINAVLARI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

        MEB'in açıkladığı takvime göre Açık Öğretim Lisesi birinci dönem yazılı sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü düzenlenecek. Öğrenciler, sınavlara iki ayrı oturumda katılacak.

        - 1. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 10.00

        - 2. oturum: 20 Aralık 2026 Pazar, saat 14.00

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        AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri farklı tarihlerde erişime açılacak. 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Sınav randevusu alarak sınava girecek adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren alabilecek. Yazılı sınava katılacak öğrenciler ise belgelerine 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden ulaşabilecek.

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        #AÖL sınav tarihleri
        #MEB
        #AÖL sınav
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