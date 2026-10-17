AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Öğretim Lisesi MEB AÖL sınav takvimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dündar Ziya Gültekin'in cenazesine katıldı

İstanbul'dan Ankara'ya giderken dün Düzce yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. ... Daha Fazla Göster İstanbul'dan Ankara'ya giderken dün Düzce yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir başka göreve giderken trafik kazası yaşadı ve kendisini ebediyete uğurluyoruz. Tüm kardeşlerime sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun, makamı alî olsun. Ben Cumhurbaşkanı olarak haklarımı helal ediyorum. Sizler de haklarınızı helal edin. Hep birlikte iri olacağız, diri olacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Ama bileceğiz ki hepimiz için de gerçek bu. Bu yolculuk hepimiz için mukadder. Bu mukadder olan yolculuğa da hepimiz hazırlıklı olsun." Daha Az Göster