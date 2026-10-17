AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Öğretim Lisesi MEB AÖL sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. MEB tarafından belirlenen takvime göre Açık Öğretim Lisesi yazılı sınavları aynı gün iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak?
AÖL sınav takvimi duyuruldu. Açıktan liseyi bitirecek olan öğrenciler için AÖL sınav giriş belgesi önem taşıyor. Öğrencilerin dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesiyle katılması gerekiyor. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi birinci dönem yazılı sınavlarında uygulanacak oturum saatleri şöyle:
Sınavlar, belirlenen tarihler ve oturum saatlerinde 81 il ile belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınava katılacak öğrenciler, 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sistemi üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
Öğrencilerin sınav öncesinde AÖL Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Öğrencilerin dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesiyle katılması gerekiyor. Sınav giriş belgesinde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacak.
Bu nedenle öğrencilerin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ndeki fotoğraflarını sınav öncesinde kontrol etmeleri gerekiyor. Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrencilerin ise halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak güncel fotoğraflarını sisteme yükletmeleri gerekiyor.