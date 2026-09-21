Ara tatil ne zaman? MEB 2026 2027 takvime göre ara tatil takvimi

Ara tatili tarihi ve süresi, binlerce öğretmen ve velinin gündeminde yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile beraber okulların tatil olacağı tarihler belli oldu. Bu takvime göre ara tatilin ilki kasım ayında gerçekleşecek. Peki ara tatil ne zaman?