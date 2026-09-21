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        Haberler Bilgi Yaşam Ara tatil ne zaman? MEB 2026 2027 takvime göre ara tatil takvimi

        Ara tatil ne zaman? MEB 2026 2027 takvime göre ara tatil takvimi

        Okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı MEB takvimi ile belli oldu. İlk ara tatil önceki yıllarda olduğu gibi kasım ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler ilk dönem karnelerini 22 Ocak 2027 Cuma günü alacak. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        Ara tatili tarihi ve süresi, binlerce öğretmen ve velinin gündeminde yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile beraber okulların tatil olacağı tarihler belli oldu. Bu takvime göre ara tatilin ilki kasım ayında gerçekleşecek. Peki ara tatil ne zaman?

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        KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

        MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Dersler ise 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

        Tatil öncesi ve sonrasındaki cumartesi-pazar günleri de eklendiğinde öğrenciler toplamda 9 gün kesintisiz tatil yapma imkanı bulacak.

        İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak, eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihlerinde uygulanacak. Okullar 25 Haziran 2027 Cuma günü kapanacak.

        SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Öğrenciler ilk dönem karnelerini 22 Ocak 2027 Cuma günü alacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN?

        İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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        #Ara tatil
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