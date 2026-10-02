Asgari ücret zammında zam senaryoları 2027 Ocak: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman?
Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği 2027 Ocak asgari ücret zammı için hesaplamalar gündeme gelmeye başladı. 2026 yılında uygulanan net asgari ücret 28.075,50 TL, brüt asgari ücret ise 33.030 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler yıl sonunda yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. Peki 2027 Ocak yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2027 Ocak asgari ücret zammında zam senaryoları...
Asgari ücret zammında yapılan son dakika açıklamaları gündemde geniş bulmaya başladı. 2026 yılında net 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücret, 2025 yılına göre yüzde 27 oranında artırılarak belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2026 yılı brüt asgari ücret 33.030 TL seviyesinde bulunuyor. Yeni rakamın belirlenmesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri ve ekonomik göstergeler önemli olacak. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak ve yüzde 20, yüzde 25 veya yüzde 30 zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak? İşte 2027 Ocak asgari ücret zammı için hesaplanan farklı senaryolar...
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2026 yılında geçerli olan asgari ücret net 28.075,50 TL, brüt 33.030 TL olarak uygulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi verilerine göre bu tutarlar 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki dönem için geçerli.
2026 yılında net asgari ücret, 2025'teki 22.104,67 TL seviyesinden yüzde 27,01 oranında artışla 28.075,50 TL'ye yükseldi.
2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
2027 yılında uygulanacak asgari ücret henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle bugün için kesin bir net veya brüt ücret söylemek mümkün değil.
Ancak mevcut 28.075,50 TL'lik net asgari ücret üzerinden farklı zam oranlarıyla yapılan hesaplamalar şöyle:
Zam oranı Tahmini net asgari ücret
Yüzde 20 33.690,60 TL
Yüzde 25 35.094,38 TL
Yüzde 28,4 36.048,94 TL
Yüzde 30 36.498,15 TL
Yüzde 35 37.901,93 TL
Yüzde 40 39.305,70 TL
Bu rakamlar resmi zam tahmini değil, 2026 net asgari ücret üzerinden matematiksel senaryo hesaplamalarıdır. Eylül 2026'da açıklanan OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer alırken, 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 21 olarak açıklanmıştı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yıl sonunda toplanması bekleniyor. 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde komisyon görüşmeleri 12 Aralık 2025'te başlamış ve yeni ücret 23 Aralık 2025'te açıklanmıştı.
2027 yılı için resmi toplantı takvimi açıklandığında ilk toplantı tarihi ve görüşme programı da netleşecek. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek yeni asgari ücretin 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanması bekleniyor.
2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2027 asgari ücretinin kesin tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri sonucunda belli olacak. Dolayısıyla şu aşamada yüzde kaç zam yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
Çalışanların yeni yılda alacağı net ve brüt ücret, komisyon görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanacak. Yeni rakam belli olduğunda asgari ücretin yanı sıra işverene maliyet hesabı da güncellenecek.