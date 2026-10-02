2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücret henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle bugün için kesin bir net veya brüt ücret söylemek mümkün değil.

Ancak mevcut 28.075,50 TL'lik net asgari ücret üzerinden farklı zam oranlarıyla yapılan hesaplamalar şöyle:

Zam oranı Tahmini net asgari ücret

Yüzde 20 33.690,60 TL

Yüzde 25 35.094,38 TL

Yüzde 28,4 36.048,94 TL

Yüzde 30 36.498,15 TL

Yüzde 35 37.901,93 TL

Yüzde 40 39.305,70 TL

Bu rakamlar resmi zam tahmini değil, 2026 net asgari ücret üzerinden matematiksel senaryo hesaplamalarıdır. Eylül 2026'da açıklanan OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer alırken, 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 21 olarak açıklanmıştı.