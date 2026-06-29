ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete yasal düzenlemelere göre en geç iki yılda bir defa zam yapılması gerekiyor. Ancak bu tarih daha erkene çekilebiliyor. Hatırlanacağı gibi 2022 ve 2023 yıllarında üst üste asgari ücrete yılda iki defa zam yapılmıştı. Ancak son 3 yıldır asgari ücrete ara zam yapılmadı.